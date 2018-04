Blake Lively e Ryan Reynolds | l’attore smentisce la crisi con un altro esilarante post

Blake Lively e Ryan Reynolds : più uniti che mai alla prima uscita pubblica dopo le voci sulla crisi : dopo Channig Tatum e Jenna Dewan, non saremmo sopravvissuti a un’altra separazione di una coppia inossidabile di Hollywood, ma per fortuna Ryan Reynolds e Blake Lively sono ancora affiatatissimi! E a dimostrarlo ci sono anche le prove fotografiche, quelle scattate alla première del film “A Quiet Place”, che mostrano i due attori tutti sorrisi e super affettuosi mentre camminano insieme sul red carpet. Embed from Getty ...

Ryan Reynolds - risposta epica sul divorzio con Blake Lively : Foto: Janet Mayer / PRPhotos L'attore di Deadpool ironizza su Twitter Ad Hollywood si sa, le voci corrono e anche i rumors più infondati riescono a fare il giro del mondo in pochissimo tempo. Stavolta nel mirino dei giornali è finita la coppia di attori americani più innamorata degli ultimi tempi, quella formata da Ryan Reynolds e Blake Lively, su cui si sono ...

Blake Lively - Ryan Reynolds e quella (invidiata) relazione poco social : Belli, sono belli. Innamorati, pure. Blake Lively, 30 anni, e il marito Ryan Reynolds, 41, sono una delle coppie più invidiate di Hollywood. Ed è facile intuire il perché. Sono «solidi»: sposati dal 2012, vivono in una piccola cittadina dello stato di New York, lontano dai riflettori. Le uniche foto con le due figlie (Ines, venuta al mondo il 30 settembre del 2016, e James, nata il 16 dicembre del 2014) sono state scattate per un’occasione ...

Blake Lively - lavori in corso per il Met Ball : Il Met Ball – ovvero il grande Gala che ogni anno, il primo lunedì di maggio, il Costume Institute del Metropolitan Museum di New York organizza per il vernissage della mostra di punta del suo calendario – è uno degli eventi più attesi dal mondo del cinema, della cultura e della moda. E il suo red carpet è certamente uno dei più ambiti dalle star di tutto il mondo, ma anche dagli stilisti che le vestono con mise specialissime ...

Blake Lively : Serena di Gossip Girl è ancora tra noi e l’attrice lo ha dimostrato nell’ultimo post : “Avvistata: Serena van der Woodsen...“: in tantissime puntate di Gossip Girl hai sentito questa frase e Blake Lively ti farà sentire la mancanza del suo personaggio della serie attraverso il suo ultimo post Instagram. L’attrice ha pubblicato un selfie in cui è in macchina e guarda fuori dal finestrino mentre sta passando vicino al Brooklyn Bridge a New York: già di per sé è una scena che si è vista tante volte in Gossip Girl, ...

Il maglione extra large non piace alla figlia di Blake Lively : Indietro 16 febbraio 2018 2018-02-16T17:00:07+00:00 ROMA – maglione extra large grigio perla, no pantaloni e anfibi al ginocchio neri. A completare un cappotto di pelliccia blu e orecchini azzurri. È il look che Blake Lively ha sfoggiato nei giorni scorsi ma che non è piaciuto proprio a tutti. Se l’outfit è vero e proprio sinonimo […] L'articolo Il maglione extra large non piace alla figlia di Blake Lively sembra essere il primo su NewsGo.

La figlia di Blake Lively ha avuto una reazione molto divertente all'ultimo outfit della madre : Guarda il video e scopri quali sono le 5 cose di cui tutto il mondo della moda sta parlando in questo momento: PH: getty images

Perdere 28 kg in 14 mesi dopo il parto? Ecco come ci è riuscita Blake Lively : Perdere 28 kg in 14 mesi? 'Non si dimagrisce guardando le foto in bikini delle modelle e lamentandosi che non si somiglia a loro', parola dell'attrice Blake Lively

Ryan Reynolds ha preparato una torta per Blake Lively a San Valentino : Ryan Reynolds ha messo le mani in pasta per la sua Blake Lively! Se San Valentino vuol dire preparare una sorpresa speciale per il proprio amore, l’attore ha raggiunto l’obbiettivo facendo una torta. Ryan ha postato la sua creazione su Instagram: una cascata di fragole che formano un cuore. I baked this cake for my wife. The icing is glue, ‘cause I’m not a scientist. A post shared by Ryan Reynolds (@vancityReynolds) on Feb ...

Blake Lively dopo le gravidanze : «Ho perso 27 chili in 14 mesi» : La foto di Gisele Bündchen, in bikini, appesa sul frigo non poteva fare miracoli. Blake Lively, oltre all’utile monito sempre in bella vista nella sua cucina, ha dovuto «darci dentro» per tornare in forma dopo le gravidanze. (Due, a distanza ravvicinata). E a poco più di un anno dall’ultimo parto, l’attrice, moglie di Ryan Reynolds, mostra con orgoglio i risultati. Uno scatto, condiviso via Instagram, in tenuta da ginnastica ...

Adaline l’eterna giovinezza : trama - cast e curiosità del film con Blake Lively : Martedì 30 gennaio alle 21.15 su Canale 5 va in onda Adaline – L’eterna giovinezza, film del 2015 diretto da Lee Toland Krieger con protagonisti Blake Lively, Michiel Huisman e Harrison Ford. Adaline l’eterna giovinezza trailer Adaline l’eterna giovinezza, la trama Nata intorno all’inizio del ventesimo secolo, Adaline Bowman non avrebbe mai pensato di poter essere ancora viva nel ventunesimo; ma un momento magico ...

Incidente per Blake Lively - la Adaline dell’omonimo film in onda su Canale 5 : stop alle riprese della nuova pellicola : Incidente per Blake Lively sul set della sua nuova pellicola, The Rhythm Section. Questo è il titolo del nuovo film a cui sta lavorando la star di Gossip Girl che questa sera sarà protagonista su Canale 5 con il film Adaline - L'eterna Giovinezza. Questa è la proposta del prime time di oggi, 30 gennaio, per la gioia di tutti i fan dell'attrice e della serie che l'ha lanciata, un vero e proprio cult di inizio 2000. Nel cast del film anche ...

ADALINE - L'ETERNA GIOVINEZZA/ Su Canale 5 il film con Blake Lively (oggi - 30 gennaio 2018) : ADALINE - L'ETERNA GIOVINEZZA, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 30 gennaio 2018. Nel cast: Blake Lively e Harrison Ford, alla regia Lee Toland Krieger. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:48:00 GMT)