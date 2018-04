Bing Maps non è morto | in arrivo un nuovo aggiornamento in estate

surface-phone

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ultimamente non pochi utenti Microsoft si cono cominciati a preoccupare delle mappe ufficiali ditemendo addirittura un suo abbandono in stile Windows 10 Mobile e Groove Musica. A preoccuparsi non sono stati soltanto gli utenti comuni, ma anche i colleghi di AAWP (All About Windows Phone) i quali in un loro precedente articolo affermavano le loro perplessità sul futuro diavendo notato percorsi non aggiornati e la mancanza di nuove strade presenti da più di 6 mesi su Here, la piattaforma su cui le mappe di Microsoft si sono da sempre basate. Nonostante tutto, Loren E. Hillberg, Partner e Group Program Manager del team di, ha rassicurato i giornalisti di AAWP dichiarando che il team di sviluppo è molto attivo e il settore non ha i giorni contati come molti sospettavano. La dirigente di Redmond ha riconosciuto che le mappe non sono sempre aggiornate ma si è ...