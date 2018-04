Bimba di tre anni non vaccinata | i vigili non la fanno entrare al nido

Trento - Bimba scia da sola : genitori denunciati per abbandono di minore : Trento, bimba scia da sola: genitori denunciati per abbandono di minore Padre e madre non erano nemmeno nel loro appartamento e si sono presentati solo dopo un’ora e mezza. Continua a leggere

Trento : Bimba di 4 anni morì per malaria - un'infermiera indagata Video : Il triste episodio è avvenuto a #Trento. Una bambina di soli 4 anni è morta a causa della #malaria, dopo essere arrivata in ospedale per altri motivi. La piccola è venuta a mancare il 4 settembre 2017. L'inchiesta della procura starebbe analizzando l'operato di un'infermiera dell'Ospedale di Trento, che con tutta probabilita' avrebbe commesso un errore fatale per la morte della piccola Sofia Zago. Si tratta, dunque, di un ennesimo caso di ...

Stupra una Bimba per tre anni : “Era sconvolta - si nascondeva dietro i suoi giocattoli” : Stupra una bimba per tre anni: “Era sconvolta, si nascondeva dietro i suoi giocattoli” Anthony Morgan, 42enne di Liverpool, aveva violentato un’altra bambina della stessa età della sua seconda vittima (sei anni) e per quell’orrore sta già scontando una pena a 18 anni di carcere. L’uomo avrebbe Stuprato la piccola per almeno tre anni.Continua a […] L'articolo Stupra una bimba per tre anni: “Era sconvolta, si nascondeva ...

Bimba violentata da un vicino mentre la mamma è impegnata con le faccende domestiche : Ancora una violenza sessuale in India commessa su una bambina. La piccola vittima ha solo un anno. Dello stupro è stato accusato un suo vicino di casa, che avrebbe agito approfittando di un momento di distrazione...

India - violenta una Bimba di un anno mentre la mamma è impegnata in faccende domestiche : Ennesimo episodio di violenza in India. In due quartieri di New Delhi due bambine, di uno e dodici anni, sono state violentate. In entrambi i casi i responsabili sono stati arrestati.Continua a leggere

Bimba morta per malaria a Trento - un indagato per omicidio colposo : Bimba morta per malaria a Trento, un indagato per omicidio colposo Questo atto della procura conferma che le indagini si concentrano principalmente su un errore umano Continua a leggere L'articolo Bimba morta per malaria a Trento, un indagato per omicidio colposo sembra essere il primo su NewsGo.

Palermo : Bimba di 9 anni costretta a prostituirsi : In cambio di pochi euro padre e madre costringevano la loro figlia di nove anni a prostituirsi con due anziani braccianti di 63 e 79 anni che per la piccola avrebbero potuto essere i nonni. Una violenza ignobile consumata tra degrado e miseria, quella che segnerà per sempre questa bambina nata e cresciuta a Trappeto, un paesino nella periferia in provincia di Palermo. I genitori di 43 e 58 anni lavoravano nei campi; raccoglievano pomodori ed è ...

Palermo : i racconti dell'orrore della Bimba costretta a prostituirsi : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Se gli davo solo un bacio mi dava cinque euro, se facevo qualcosa in più mi dava 25 euro. Io non volevo farlo ma lui insisteva". E' soltanto un breve stralcio dei racconti dell'orrore fatti dalla bambina di nove anni costretta dai genitori a prostituirsi in aperta cam

Palermo - Bimba di 9 anni costretta a prostituirsi dai genitori. Il racconto : "Mi dava 5 euro se gli davo un bacio - 25 se facevo di più" : «Vivo con mamma e papà. Sono figlia unica. Mio padre fa l'agricoltore. Il primo agosto l'ho accompagnato a raccogliere i pomodori nel campo. Lui si era messo d'accordo con un...