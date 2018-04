Juventus-Real Madrid - Biglietti esauriti in poche ore : Allianz Stadium sold out : Non è stato nemmeno necessario dare il via alla vendita libera: esauriti i tagliandi per Juventus-Real Madrid in poche ore L'articolo Juventus-Real Madrid, biglietti esauriti in poche ore: Allianz Stadium sold out è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Real Madrid-Juventus (11 aprile) : come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League : Mercoledì 11 aprile il Santiago Bernabeu di Madrid sarà teatro del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Real Madrid e la Juventus. La grande rivincita della finale di Cardiff andrà in scena in questo turno europeo e la voglia di riscatto della formazione di Massimiliano Allegri è molta. Tuttavia il Real è squadra temibile e da quando ha avuto inizio la fase ad eliminazione diretta di questo torneo ha saputo sciorinare tutto il ...

Biglietti Juventus-Real Madrid (3 aprile) : come acquistare i tickets per l’andata dei quarti di finale di Champions League : Ci sarà ancora una volta il Real Madrid sul cammino della Juventus in Champions League. Si tratterà della terza volta negli ultimi anni: i bianconeri hanno una tradizione tutt’altro che negativa e, anzi, hanno prevalso più volte sui 180′, ma il ricordo della finale di Cardiff è ancora vivo e brucia. La Juventus ha disputato due finale nelle ultime tre stagioni, perdendo in entrambe le occasioni. Quest’anno i ragazzi di Max ...

Biglietti Juventus-Real Madrid 2018 : prezzi e inizio vendita su TicketOne Video : Il sorteggio dei quarti di finale della #Champions League ha abbinato Juventus e Real Madrid [Video]. Le due finaliste di Cardiff si troveranno nuovamente l’una difronte all’altra nel cammino verso Kiev. Solamente una, ovviamente, passera il turno approdando così in semifinale. Il match d’andata verra' disputato all’Allianz Stadium di Torino, martedì 3 aprile 2018 alle ore 20:45. A pochi giorni dal fischio d’inizio, la societa' bianconera ha ...