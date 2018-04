“Bici e piedi” | Se pedali o cammini | ti premio!

ambienteenatura

(Di giovedì 5 aprile 2018) Un’azienda neozelandese ha decisodi di dare un bonus fino a 10 dollari al giorno per il dipendente che sceglie di pedalare per raggiungere l’ufficio. Si chiama “Bici e piedi”, la nuova funzione che permette ai dipendenti di certificare il tragitto casa-lavoro percorso in bicicletta e camminando e ricevere incentivi dalle aziende. Il nuovo servizio è pensato per chi vive in prossimità dell’ufficio e adesso ha un motivo in più per non prendere l’auto, visto che la stessa azienda lo sprona ad utilizzare mezzi più sostenibili come la bicicletta o i propri piedi. Scaricando l’app sullo smartphone e registrandosi, i dipendenti delle aziende aderenti troveranno nella sezione “certifica” dell’applicazione mobile due nuove modalità di viaggio, “Bici e piedi”, che potranno attivare quando decidono di andare in ufficio ...