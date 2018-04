Berlusconi va da Mattarella e chi se ne frega delle legge Severino

Salvini incontra Mattarella e si impegna : convincerò Berlusconi e Di Maio : Un mezzo incarico esplorativo Matteo Salvini lo ha preso dopo l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Numeri alla mano il centrodestra ha lo score migliore per ...

Consultazioni - Salvini "Governo con M5s"/ Diretta Mattarella attende Di Maio : Berlusconi "sì Lega no grillini" : Consultazioni Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso Governo, Diretta streaming video. Martina, "Pd all'opposizione". Berlusconi, "no con populisti". Salvini, Lega apre a M5s

Matteo Salvini da Mattarella : 'No a veti su Berlusconi - ma se vogliamo un governo che duri serve il M5s' : 'No a un governo senza Silvio Berlusconi . Ma vogliamo un governo che duri, e numeri alla mano bisogna coinvolgere il Movimento 5 Stelle '. Matteo Salvini esce dalle consultazioni con il presidente ...

Consultazioni Quirinale/ Salvini da Mattarella - diretta streaming video : Berlusconi "Governo - no populismi" : Consultazioni, secondo giorno al Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso il Governo, diretta streaming video. Trame e scenari: al Colle Pd, Forza Italia, Lega Salvini e M5s-Di Maio

Consultazioni - Pd da Mattarella. Martina : «No ipotesi di governo». Ora l'incontro con Berlusconi : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

QUIRINALE - CONSULTAZIONI MATTARELLA/ Entra Berlusconi - diretta streaming video : Martina - "Pd no al Governo" : CONSULTAZIONI, secondo giorno al QUIRINALE da MATTARELLA: i grandi partiti verso il Governo, diretta streaming video. Trame e scenari: al Colle Pd, Forza Italia, Lega Salvini e M5s-Di Maio

Silvio Berlusconi - Massimo Fini : 'Mattarella non può ricevere al Quirinale un condannato e indegno' : 'Non credo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possa ricevere, nel giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo, Silvio Berlusconi come rappresentante di Forza Italia'. ...

Consultazioni Colle - Governo/ Mattarella : apre Casellati - chiude Di Maio. Ok Salvini e Berlusconi - nient Renzi : Governo, Calendario Consultazioni al Colle per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. Separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi

GOVERNO - CONSULTAZIONI COLLE/ Casellati prima da Mattarella - M5s ultimo : Berlusconi-Salvini separati - il Pd... : GOVERNO, Calendario CONSULTAZIONI al COLLE per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi

DIETRO LE QUINTE/ L'idea di Mattarella e Berlusconi per "fregare" M5s e Lega : Di Maio e Salvini stanno facendo una tattica attendista, per indurre l'altro ad uscire allo scoperto. Intanto si tratta per le camere. E c'è un'ipotesi, clamorosa. ANTONIO FANNA

MATTARELLA CONSULTAZIONI AL QUIRINALE/ Berlusconi rompe il silenzio : "A Salvini il mandato di Governo" : MATTARELLA, CONSULTAZIONI al Qurinale: passa nelle mani del Presidente della Repubblica la patata bollente dopo le elezioni politiche. A chi affiderà l'incarico di formare un governo?

Silvio Berlusconi - il pizzino a Sergio Mattarella : 'L'incarico di governo deve andare al centrodestra' : Dopo il faccia a faccia con Matteo Salvini ad Arcore, Silvio Berlusconi tramite Forza Italia ha diffuso una sintetica nota. Nel testo si leggeva: 'Il presidente Berlusconi ha incontrato Matteo Salvini ...