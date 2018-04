Berlusconi | Salvini premier No ad un governo di pauperisti

Berlusconi : governo a centrodestra e Salvini premier - no a populismo e odio SEGUI LA DIRETTA : ... indisponibili a pauperismi e giustizialismi - Silvio Berlusconi torna al Quirinale con poche ma chiarissime condizioni: il prossimo governo - dice - non potrà non partire dalla forza politica che ha ...

Consultazioni - Berlusconi : “Il governo dovrà partire da chi ha vinto e da Salvini” : “Abbiamo rappresentato al Capo dello Stato l’urgenza di affrontare i problemi che riguardano gli italiani”. Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi al termine delle Consultazioni al Quirinale. “Non siamo disponibili a un governo fatto di pauperismi e giustizialismi e populismi e odio che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel settore bancario”. E continua: “Siamo ...

Consultazioni Quirinale/ Salvini da Mattarella - diretta streaming video : Berlusconi “Governo - no populismi” : Consultazioni, secondo giorno al Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso il Governo, diretta streaming video. Trame e scenari: al Colle Pd, Forza Italia, Lega Salvini e M5s-Di Maio(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:45:00 GMT)

Berlusconi : "Tocca a noi con Salvini" : 11.52 "Il governo dovrà partire da chi ha vinto le elezioni,il centrodestra,e dal leader del partito che ha preso più voti, Salvini". Così il leader di FI,Berlusconi,dopo l'incontro con Mattarella. "Tale esecutivo ha bisogno di numeri parlamentari e di accordi chiari con le altre forze politiche"."Serve un governo per le urgenze" "con un programma coerente"."No a un governo dove prevalgono invidia e odio sociale"."Dalle urne uno scenario ...

Silvio Berlusconi - no secco al governo con Di Maio : 'Il problema ora è di Salvini' : No secco a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle . Dal 'consiglio di guerra' di Palazzo Grazioli Silvio Berlusconi esce con una certezza e un carico di orgoglio: 'Gli elettori hanno messo la croce sul ...

Consultazioni al Quirinale - oggi Berlusconi - Salvini e Di Maio. La diretta : Giorno clou con i big. Il leader della Lega a M5s e alleati: cedete o si rivota Consultazioni, Salvini: "Incarico esplorativo a me? Non ci sono i numeri" Consultazioni al Quirinale, tutti sul Colle. ...

Salvini : «Non ci chiedano di tradire Berlusconi». Le condizioni della Lega per il governo : Intanto, Salvini continua con la sua personale politica estera: questa sera sarà a Villa Doria Pamphili, ospite della cena di gala dell'ambasciatore dell'Armenia, subito dopo la cancellazione dell'...

Governo - Di Maio : “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” : “Con Martina si può dialogare, Salvini Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione”. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ospite di Di Martedì, la trasmissione su La7 condotta da Giovanni Floris L'articolo Governo, Di Maio: “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5s - Di Maio : contratto per governo con Lega?/ “Salvini con noi”. Berlusconi - ira per veto a Forza Italia : Di Maio, proposto contratto governo a Lega o Pd senza Renzi: "veto su Forza Italia". Ira Berlusconi, ma M5s convinto dell'alleanza con Salvini: "Verrà con noi alla fine"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 08:47:00 GMT)

Elisabetta Casellati : "Strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi? Ipotesi che non è nelle cose" : Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, sarà la prima a salire al Quirinale da Sergio Mattarella per le consultazioni in vista della formazione di un nuovo governo. La seconda carica dello Stato, in una lunga intervista al Messaggero, esclude uno strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (come auspicato dai 5 stelle): È un'Ipotesi che non è nelle cose - dice - C'è un comune sentire".Casellati si ...

Di Maio apre le danze - ma il veto su Berlusconi non piace a Salvini : Governo lontano : La strada verso un Governo non è mai sembrata così in salita come nelle ultime ore. Una "minaccia spuntata"; un "tentativo di uscire dall'angolo per evitare il passo indietro cui sarà...

Di Maio apre le danze - ma il veto su Berlusconi non piace a Salvini : Governo lontano : Una "minaccia spuntata"; un "tentativo di uscire dall'angolo per evitare il passo indietro cui sarà costretto". I vertici leghisti accolgono così l'uscita di Luigi Di Maio, che dai microfoni...

Governo : Di Maio - Salvini scelga se mollare o no Berlusconi : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “L’altro nostro interlocutore” dopo il Pd “è la Lega, ma la Lega deve scegliere. Salvini deve scegliere tra la rivoluzione e la restaurazione, se mollare Berlusconi e cominciare a cambiare l’Italia o restare attaccato a Berlusconi e non cambiare nulla”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. L'articolo Governo: Di Maio, Salvini scelga se mollare o no Berlusconi sembra essere ...

DI MAIO - "CONTRATTO GOVERNO CON LEGA O PD"/ "Sì a Salvini - fuori Berlusconi" : dem - "programma irricevibile" : Di MAIO, proposto contratto GOVERNO a LEGA o Pd: 'Sì a Salvini e ai dem senza Renzi, veto su Berlusconi'. Marcucci, 'programma irricevibile'.