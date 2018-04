Berlusconi | «No a governi di odio»

Toninelli (M5S) apre a Berlusconi "I governi si fanno sui temi" Ma su Romani : 'No a condannati' : "Berlusconi? I governi si fanno sui temi non ci interessano gli interlocutori". Lo ha dichiarato Danilo Toninelli, ex deputato nella scorsa legislatura e senatore eletto nelle ultime elezioni, esponente del Movimento Cinque Stelle uscendo dal Senato in cui si è recato per svolgere la procedura di registrazione. Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : 'No larghe intese o governi di scopo'. Oggi insieme a Salvini e Meloni : Per il leader di Forza Italia, senza una maggioranza l'unica strada sarebbe il ritorno al voto con questa legge elettorale. In giornata l'appuntamento con gli alleati per convincere gli elettori dell'...

Berlusconi : Escludo Governi di larghe intese : Roma: Berlusconi non vuole cambiare questa legge elettorale in nessun caso Roma – Silvio Berlusconi, massimo esponente di Forza Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Agorà... L'articolo Berlusconi: Escludo Governi di larghe intese su Roma Daily News.

Cottarelli a Berlusconi : mai dato disponibilità a far parte di futuri governi : Roma, 13 feb. , askanews, 'Vorrei chiarire di non aver dato la mia disponibilità a nessuno schieramento politico a partecipare in qualunque forma a un futuro governo'. Lo precisa Carlo Cottarelli su ...