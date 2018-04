Berlusconi | governo con premier a Lega

Berlusconi : Salvini premier. No ad un governo di pauperisti : Roma, 5 apr. , askanews, 'Il governo non potrà non partire dalla colazione che ha vinto le elezioni, cioè il centrodestra e dal leader della forza più votata, cioè la Lega'. Lo ha detto il leader di ...

Governo - Martina chiama fuori il Pd E Berlusconi : «Sì a intesa seria senza populisti - pauperisti e giustizialisti» : Da Mattarella le delegazioni dei principali partiti. Martina: «Tocca a Lega e M5S dire se sono in grado di governare». E il leader di FI mette il veto sui pentastellati (senza citarli)

Consultazioni - Berlusconi : “Disponibili solo ad un governo di centrodestra e a lavorare con una maggioranza che faccia uscire l’Italia dalla crisi” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Berlusconi : governo a centrodestra e Salvini premier - no a populismo e odio SEGUI LA DIRETTA : ... indisponibili a pauperismi e giustizialismi - Silvio Berlusconi torna al Quirinale con poche ma chiarissime condizioni: il prossimo governo - dice - non potrà non partire dalla forza politica che ha ...

Silvio Berlusconi al Colle - la frase contro Luigi Di Maio : 'No al governo fatto di invidia e odio sociale' : Non nomina esplicitamente Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle ma ci vuol poco a capire a chi si riferisca Silvio Berlusconi, che esce dallo Studio alla Vetrata del Quirinale, legge una dichiarazione ...

Consultazioni - Berlusconi : “Il governo dovrà partire da chi ha vinto e da Salvini” : “Abbiamo rappresentato al Capo dello Stato l’urgenza di affrontare i problemi che riguardano gli italiani”. Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi al termine delle Consultazioni al Quirinale. “Non siamo disponibili a un governo fatto di pauperismi e giustizialismi e populismi e odio che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel settore bancario”. E continua: “Siamo ...

Consultazioni Quirinale/ Salvini da Mattarella - diretta streaming video : Berlusconi “Governo - no populismi” : Consultazioni, secondo giorno al Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso il Governo, diretta streaming video. Trame e scenari: al Colle Pd, Forza Italia, Lega Salvini e M5s-Di Maio(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:45:00 GMT)

Consultazioni - Pd da Mattarella. Martina : «No ipotesi di governo». Ora l'incontro con Berlusconi : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Consultazioni - Berlusconi : 'Il governo parta dalla coalizione di centrodestra' : "Il nuovo governo dovrà partire dalla coalizione di centrodestra". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine delle Consultazioni al Quirinale. "Abbiamo rappresentato al Capo ...

Consultazioni - Berlusconi : “Disponibili solo ad un governo di centrodestra e a lavorare con una maggioranza che faccia uscire l’italia dalla crisi” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Consultazioni - Pd da Mattarella. Martina : «No ipotesi di governo». Ora l'incontro con Berlusconi : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Silvio Berlusconi - no secco al governo con Di Maio : 'Il problema ora è di Salvini' : No secco a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle . Dal 'consiglio di guerra' di Palazzo Grazioli Silvio Berlusconi esce con una certezza e un carico di orgoglio: 'Gli elettori hanno messo la croce sul ...

QUIRINALE - CONSULTAZIONI MATTARELLA/ Entra Berlusconi - diretta streaming video : Martina - “Pd no al Governo” : CONSULTAZIONI, secondo giorno al QUIRINALE da MATTARELLA: i grandi partiti verso il Governo, diretta streaming video. Trame e scenari: al Colle Pd, Forza Italia, Lega Salvini e M5s-Di Maio(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 10:45:00 GMT)

Salvini : «Non ci chiedano di tradire Berlusconi». Le condizioni della Lega per il governo : Intanto, Salvini continua con la sua personale politica estera: questa sera sarà a Villa Doria Pamphili, ospite della cena di gala dell'ambasciatore dell'Armenia, subito dopo la cancellazione dell'...