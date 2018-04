calcioweb.eu

: Bergamo: fermato ha sparato 5 colpi contro fratello e compagna - #Bergamo: #fermato #sparato #colpi - zazoomnews : Bergamo: fermato ha sparato 5 colpi contro fratello e compagna - #Bergamo: #fermato #sparato #colpi - gennaro_marika : RT @qn_giorno: #Bergamo Sparatoria in sala slot a #Caravaggio, fermato il killer: è il fratello della vittima - ntonioGiordano : RT @qn_giorno: #Bergamo Sparatoria in sala slot a #Caravaggio, fermato il killer: è il fratello della vittima -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Milano, 5 apr. (AdnKronos) – Hacinque, e uno sarebbe andato a vuoto, Maurizio Novembrini l’uomoper il duplice omicidio delCarlo, 51 anni, e dellaMaria Rosa Fortini, 40 anni, freddati ieri pomeriggio in una sala giochi a Caravaggio, in provincia di. Quando i carabinieri di Treviglio lo hannoaveva con sé una pistola con un colpo in canna. Oltre all’arma calibro 9 con matricola abrasa usata per il duplice delitto, nell’abitazione a Treviglio è stata sequestrata una seconda pistola, entrambe (detenute illegalmente) saranno analizzate dal Ris di Parma.l’uomo, ci sono “prove schiaccianti” riferiscono gli inquirenti, a partire dalle telecamere che hanno ripreso quella che i carabinieri non esitano a definire “un’esecuzione”. L’assassino è entrato a volto ...