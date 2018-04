Benevento-Juventus | probabili formazioni | orario e dove vederla in Tv e streaming

Serie A Benevento-Juventus - dirige Pasqua. Torino-Inter : Tagliavento : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno di campionato, valevole come dodicesima giornata di ritorno della Serie A. Si gioca domenica 8 aprile, alle ore 15. Sabato si ...

Benevento - Diabaté : 'Non è finita qui. Con la Juventus possiamo vincere' : Cheick Diabaté , autore di due reti nel successo del Benevento sul Verona , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida: 'Sono davvero molto contento, sono venuto qui per dare il mio contributo e non è finita qui. Ringrazio tutti i giorni Dio, voglio battermi per la gente e per la salvezza. ...

Torneo di Viareggio - la Juventus supera il Benevento al 95'. Poker Genoa : Come col Rijeka , sempre nel recupero. La Juventus tiene in vita la sua Viareggio Cup proprio quando l'esile fiamma della speranza stava per spegnersi. All'ultimo assalto e in inferiorità numerica, ci ...

Benevento - Vigorito : 'Fermeremo la Juventus - voglio fare un regalo al Napoli' : 1 di 5 Successiva TORINO - Se avete cerchiato con il rosso il 22 aprile , il giorno di Juventus-Napoli, , tornate indietro di qualche pagina sulla vostra agenda e fate un circoletto anche sull'8 ...

Serie A - 25^ giornata : risultati e classifica. Napoli-SPAL 1-0 - Torino-Juventus 0-1 : botta e risposta al vertice. Vince il Benevento : botta e risposta tra Juventus e Napoli nella 25^ giornata della Serie A. I partenopei sconfiggono la SPAL per 1-0 grazie al gol di Allan (al 5′ è penetrato in area e ha insaccato l’assist di Callejon) ed è così tornato al comando della classifica generale con un punto di vantaggio sulla Juventus che aveva vinto il derby contro il Torino: il lunch match sorride ai bianconeri che festeggiano grazie al gol di Alex Sandro, abile al ...

25^ Giornata Serie A : fari puntati su Torino-Juventus. Il Milan ospita la Samp. Benevento-Crotone : sfida salvezza! : 25^ Giornata Serie A: fari puntati su Torino-Juventus. Il Milan ospita la Samp. Benevento-Crotone: sfida salvezza! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... 25^ Giornata- Mancano pochi giorni alla 25^ Giornata di Serie A. Un campionato caratterizzatodalla totale incertezza e dalla sfida al vertice tra Napoli e Juventus, entrambe attive nel calciomercato. Una sfida ...

Benevento-Napoli 0-2 - controsorpasso degli azzurri alla Juventus : E' della banda Sarri il Derby della Campania: decidono Mertens e Hamsik, che portano i partenopei a quota 60 punti in classifica Benevento-Napoli, rivivi la diretta Serie A oggi live: risultati, ...

Il Napoli si riprende il primo posto : Benevento ko 2-0 e Juventus rimessa a distanza : Il Napoli di Maurizio Sarri risponde alla Juventus di Massimiliano Allegri che nel pomeriggio ha asfaltato il Sassuolo per 7-0. Gli azzurri hanno vinto 2-0, a domicilio, contro il Benevento di Roberto De Zerbi. I gol della vittoria portano la firma di Mertens, bellissimo, e di Hamsik. Con questo successo il Napoli sale a quota 60 punti, rimette il naso avanti e si rimette alle spalle la Juventus. Il Benevento, invece, esce dal campo con onore ma ...

Il Napoli ‘rimette sotto’ la Juventus - spettacolo contro il Benevento : la squadra di De Zerbi c’è e può lottare ancora per la salvezza [FOTO] : 1/10 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Napoli? Soffriremo come contro la Juventus» : Benevento - Ostacolo alto per il Benevento , atteso dal derby contro il Napoli . Così Roberto De Zerbi in conferenza stampa: 'Il Napoli mi ha tolto il sonno, quindi il mercato è passato in secondo ...