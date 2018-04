Belve | Giuliana De Sio | ' Rai non mi chiama da 30 anni Garko? Con lui un' esperienza del

Belve - stasera 4 aprile 2018 : l’attrice Giuliana De Sio e la produttrice Marina Cicogna : Mentre la De Sio non risparmia frecciatine al vetriolo per Cinema e Tv, la produttrice Marina Cicogna parla della sua omosessualità.

Belve - Giuliana De Sio : “Il cinema? Un circoletto : lavorano sempre gli stessi. In Rai non mi chiamano da 30 anni” : Giuliana De Sio ne ha per tutti, con Francesca Fagnani a ‘Belve‘, in onda le ultime due puntate della serie mercoledì 4 aprile su Nove alle 23.30. “Lei ha detto che nel cinema lavorano sempre le stesse persone”, ricorda la conduttrice. “No, lo hai detto tu, però è vero!”, conferma De Sio, “e invece una volta ha proprio detto la solita Margherita Buy, il solito Tony Servillo …”, incalza Fagnani. “Non mi far dire i nomi, li hai detti ...