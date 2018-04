Basket | Eurolega 2018 | Milano sconfitta all’overtime dal Panathinaikos nell’ultima

Basket : Eurolega - Bamberg-Milano 78-83 : ANSA, - MILANO, 29 MAR - Un finale perfetto suggellato dai canestri di Bertans e il maestro, Simone Pianigiani, batte l'allievo, Luca Banchi. I due, storico binomio durato sei anni a Siena come capo ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano batte il Brose Bamberg in trasferta e ritrova la vittoria : Dopo tre sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano è tornata a vincere in Eurolega. Nel penultimo turno prima della fine della regular season, la squadra di Simone Pianigiani ha espugnato il parquet del Brose Bamberg per 79-83. Un successo che conta poco per la classifica, con i milanesi ora a quota 10 vittorie, 5 delle quali proprio lontano da casa, ma fondamentale per accrescere la fiducia in vista dei playoff della Serie A interrompendo ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano rimonta - ma nel finale è Valencia a festeggiare : Un finale di partita amarissimo per l’Olimpia Milano, che cede in casa 93-89 al Valencia. L’Armani Exchange era riuscita a rimontare uno svantaggio anche di undici punti nell’ultimo quarto, prima di sprecare tutto nei secondi finali, quando la squadra di Simone Pianigiani ha avuto anche la palla per tornare avanti nel punteggio. A Milano non basta una grandissima prestazione di Vladimir Micov, miglior marcatore del match con 27 ...

Basket - Eurolega : Milano favorita - Valencia a 2 - 35 : TORINO - Nulla da perdere nel match di Eurolega tra Milano e Valencia: entrambe, ormai eliminate, si sfidano solo per la gloria. Soprattutto l'AX Armani Exchange, reduce da una settimana molto intensa,...

Basket - Eurolega : Gudaitis non basta - Milano cade a Kaunas : Nel 27° turno di Eurolega, Milano regge tre quarti prima di cedere allo Zalgiris, trascinato da uno scatenato Aaron White, autore del break decisivo in avvio di quarto periodo. L'AX ha avuto uno ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano lotta ma si arrende nel finale. Lo Zalgiris Kaunas vince e vede i playoff : Inizia con una sconfitta l’ultimo doppio impegno dell’Eurolega, che tanto bene aveva portato fin qui a Milano. L’Olimpia è stata sconfitta per 77-65 sul parquet dello Zalgiris Kaunas. Una partita in cui la squadra di Simone Pianigiani non aveva nulla da chiedere, lontanissima dai playoff ai quali i lituani si sono invece avvicinati in maniera quasi definitiva con la vittoria odierna. Proprio questa differenza di motivazioni è ...

Basket - Eurolega : Milano sfida lo Zalgiris. Pianigiani ritrova Theodore : ZALGIRIS-Milano , SEGUI QUI IL LIVE, Va verso l'ultima discesa la logorante Eurolega di Milano. Quattro giornate alla fine e ultima settimana col doppio turno. L'Olimpia sale oggi a Kaunas , ore 19, ...

Basket - Eurolega : alle 19 Milano sfida lo Zalgiris. Pianigiani ritrova Theodore : Va verso l'ultima discesa la logorante Eurolega di Milano. Quattro giornate alla fine e ultima settimana col doppio turno. L'Olimpia sale oggi a Kaunas , ore 19, diretta Eurosport Player, , nella casa ...

