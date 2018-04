Bari | furgone in retromarcia travolge moto a Palese | ferito il centauro

Furgone a fuoco in via Brigata Bari - un residente : 'È stato un ragazzo incappucciato. Ho urlato invano' : 'Gli ho urlato bastardo, bastardo, nel tentativo di farlo desistere, ma ormai era troppo tardi'. Un residente ha visto il piromane dal balcone di casa, in via Brigata Bari , all'altezza del civico 26. '...

Bari - incidente in via Bruno Buozzi : furgone si ribalta sul fianco : Verso le 7.30 di questa mattina un incidente si è verificato in via Bruno Buozzi, a Bari, all'angolo con via Glomerelli. Per cause in via di definizione, una Ford e una Fiat Doblò si sono scontrate ...