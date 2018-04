Barcellona-Roma | tv iraniana censura mammelle lupa capitolina

Champions - Barcellona -Roma 4-1 : il pagellone dei giallorossi Video : Barcellona-Roma è terminata con il risultato di 4-1 [ Video ] a favore degli spagnoli, eppure non ci sono tanti voti bassi nelle pagelle giallorosse di questo match di # Champions League. Risultato sicuramente troppo pesante per la formazione di Di Francesco che ha pagato carissimi tutti gli errori che ha commesso. Il vantaggio del Barcellona è arrivato nel primo tempo con una sfortunata autorete di De Rossi, poi nella ripresa la Roma ha rischiato ...

Ascolti Tv - 6 - 4 milioni di spettatori per Barcellona -Roma : La gara del Camp Nou ottiene risultati molto vicini a quella tra Juventus e Real Madrid: 23,18% di share su Canale 5 per i giallorossi, sconfitti dai blaugrana. L'articolo Ascolti Tv, 6,4 milioni di spettatori per Barcellona-Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma- Barcellona in tv - ritorno quarti Champions League : su che canale vederla? L’orario e il palinsesto : Tante polemiche e un 4-1 che comunque sarà davvero difficile da ribaltare. Tra neanche una settimana ci sarà il ritorno della sfida dei quarti di finale di Champions League : la Roma ospita all’Olimpico il Barcellona. Dzeko e compagni tenteranno un miracolo per provare a ribaltare un risultato davvero molto pesante, arrivato al termine di una prestazione più che positiva. Andiamo a scoprire su che canale vedere l’incontro, con ...

Barcellona -Roma 4-1 - sentenza : calcio italiano lontano dai vertici europei - ma arbitro complice : Barcellona-Roma 4-1- Il Barcellona affonda la Roma e si prepara al match di ritorno dell’Olimpico con un piede e mezzo già in semifinale. Capitolini nettamente inferiori tecnicamente, ma spesso distratti in fase difensiva, aspetto che ha ulteriormente complicato il match di ieri sera. L’ultimo gol subito dai giallorossi è l’emblema di una Roma battagliera, ma […] L'articolo Barcellona-Roma 4-1, sentenza : calcio italiano ...

Ascolti TV | Mercoledì 4 Aprile 2018. In 6 - 4 mln per Barcellona -Roma (23.2%) - Fratelli Unici 13.2%. Tutti i dati del 20 : Barcellona-Roma Su Rai1 Fratelli Unici ha conquistato 3.382.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions Barcellona-Roma ha raccolto davanti al video 6.405.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.606.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.344.000 spettatori (12%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | Mercoledì 4 Aprile 2018. In 6 - 4 mln per Barcellona -Roma (23.2%) - Fratelli Unici 13.2%. I dati del 20 : Barcellona-Roma Su Rai1 Fratelli Unici ha conquistato 3.382.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions Barcellona-Roma ha raccolto davanti al video 6.405.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.606.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.344.000 spettatori (12%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | Mercoledì 4 Aprile 2018. In 6 - 4 mln per Barcellona -Roma (23.2%) - Fratelli Unici 13.2% : Barcellona-Roma Su Rai1 Fratelli Unici ha conquistato 3.382.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions Barcellona-Roma ha raccolto davanti al video 6.405.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.606.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.344.000 spettatori (12%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video ...

Ascolti tv ieri - Fratelli unici vs Barcellona – Roma | Auditel 4 aprile 2018 : Buongiorno e ben trovati al nuovo appuntamento in compagnia dei risultati Auditel della serata appena trascorsa. Mentre Rai 1 ha offerto la visione del film ‘Fratteli unici‘ con Raoul Bova, Canale 5 ha calato sul tavolo l’asso delle partite di calcio, proponendo Barcellona vs Roma. Quale tra questi e gli altri 7 canali del dtt avrà primeggiato? Ascolti tv ieri, 4 aprile 2018 RAI 1. Due Fratelli.. ..che non sembrano nemmeno ...