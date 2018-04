Barcellona-Roma | le pagelle dei giallorossi

Barcellona-Roma - le pagelle : Gonalons deleterio - Perotti non si arrende : ALISSON 5,5 Mette la manona sui tiri di Suarez, Messi e Rakitic, ma alla fine ne prende quattro. Due glieli fanno i suoi compagni di squadra. Qualche intervento è stranamente saponato . PERES 6 Arriva ...

Roma-Barcellona ritorno : quando si gioca la seconda sfida dei quarti di finale? Video : Per i quarti di finale di #Champions League si disputera' Roma-#Barcellona, match di ritorno della sfida che oggi vivra' i suoi primi 90 minuti al Camp Nou. A re la data in cui si giochera' la partita e l'orario di inizio. Stasera i giallorossi saranno impegnati nella sfida contro la squadra più forte in Spagna, che nella Liga ha un margine di vantaggio di nove punti sull'Atletico Madrid e tredici punti sul Real Madrid. I dirigenti e i tifosi ...

Dopo la Juve - la Roma : giallorossi 'regolati' dal Barcellona - 4-1 - : Roma - Spesso quando si sente la frase il risultato è bugiardo, molti storcono il naso. Ma nessuna espressione potrebbe descrivere meglio il 4-1 che il Barcellona ha rifilato alla Roma nell'andata dei ...

Champions League - Roma sconfitta 4-1 dal Barcellona : De Rossi e Manolas segnano nella propria porta : Champions League, Roma sconfitta 4-1 dal Barcellona: De Rossi e Manolas segnano nella propria porta Le autoreti di De Rossi e Manolas spianano la strada ai blaugrana, che arrotondano il risultato con Piqué e Suarez Continua a leggere

Champions League Barcellona-Roma 4-1 - il tabellino : BARCELLONA - La Roma perde 4-1 nell'andata dei quarti di finale di Champions contro il Barcellona. Nel primo tempo il vantaggio del Barcellona arriva su autorete di De Rossi, così come il raddoppio, ...

Champions League : Il Barcellona vince 4-1. Ma la Roma reclama per due calci di rigore : Roma – Finisce 4-1 per il Barcellona l’andata dei quarti di finale di Champions League. Risultato bugiardo per quanto visto in campo, con una Roma che recrimina per due calci di rigore e più di un’occasione davanti a Ter Stegen sciupata. Clamoroso il tabellino dei marcatori a favore dei Blaugrana, con De Rossi e Manolas autori delle prime due segnature per i padroni di casa. Dzeko segna per i giallorossi dopo il tris di Piquè, ...

Barcellona-Roma 4-1 : con due autogol non basta Dzeko : BARCELLONA - La Roma come la Juventus . Come gli uomini di Allegri battuti 3-0 in casa dal Real Madrid nell'andata dei quarti di Champions League , anche quelli di Di Francesc o hanno giocato una ...

Barcellona-Roma - le pagelle di CM : flop Strootman e De Rossi - Suarez decisivo : Ma la voglia di stupire resta intatta in un primo tempo di grande maturità contro una delle prime tre squadre al mondo. La Roma tiene il campo, regge botta sulla spinta catalana e prova pure qualche ...

Champions League - pagelle Barcellona-Roma : Semedo non è il terzino più forte al mondo, ma vince tutti i duelli. Ottimo l'assist per il gol di Dzeko. Non basta per la sufficienza. Ci si aspettava di più. De Rossi 4.5 La sua partita, nel ...

Champions League - la Roma tracolla al Camp Nou : finisce 4-1 per il Barcellona. I giallorossi piegati da due autoreti : La Roma di Eusebio Di Francesco esce sconfitta dal Camp Nou nell’andata dei quarti di finale di Champions League: il Barcellona vince 4-1 e ipoteca il passaggio alla semifinale. Un risultato pesante per i giallorossi, punita sfortunata nel segnare i due autogol che hanno facilitato la vita a i padroni di casa. I giallorossi infatti mostrano personalità, si vedono negare un rigore su Dzeko e poi in maniera atroce subiscono due autoreti a ...

Rigore Roma - due penalty non concessi - Dzeko non ci sta : “l’arbitro doveva fischiare anche contro il Barcellona…” : Rigore Roma, sconfitta per i giallorossi che recrimino per un penalty non fischiato contro il Barcellona per un fallo di Semedo ed un altro su Pellegrini, ecco le parole di Dzeko a Premium Sport: “Dal 1′ abbiamo provato a pressare alto come sempre anche se sappiamo che sono più forti. Abbiamo dato tutto e il 4-1 è un po’ troppo. Tre di questi sono stati autogol. Rigore di Semedo? Se lo dava la partita cambiava. anche ...

Champions. Due autogol e il cinismo del Barcellona - la Roma cede 4-1 al Camp Nou : A cavallo della pausa De Rossi e Manolas 'sbagliano' porta e spianano la strada ai blaugrana. Piqué cala il tris, Dzeko riaccende la luce sulla qualificazione all'80', Suarez cala il sipario. Martedì prossimo all'Olimpico la montagna da scalare è altissima

