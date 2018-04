Barcellona | Messi non incide | Rakitic il più continuo

Champions League 2018 - Barcellona-Roma 4-1 : Messi e compagni vincono l’andata - semifinale ipotecata : Il Barcellona ha sconfitto la Roma per 4-1 nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018 e hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. La corazzata spagnola si è rivelata decisamente più forte e concreta, nei momenti cruciali è risultata più cinica ed è stata spietata: non hanno dominato come loro consueta abitudine ma hanno capitalizzato al massimo le chance avute. I giallorossi ci hanno provato in avvio, hanno ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : i giallorossi per l’impresa contro Messi al Camp Nou : Dopo la scoppola ricevuta ieri a domicilio dalla Juventus da parte del Real Madrid, stasera alle ore 20.45 tocca alla Roma vedersela contro l’altra grande di Spagna. I giallorossi, infatti, saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona di Lionel Messi, pronto a rispondere presente dopo la prestazione monstre di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium. Impresa tutt’altro che semplice per la squadra di Eusebio Di Francesco che ...

Barcellona-Roma - ecco come si ferma Lionel Messi : Da ormai dieci anni la domanda di chi affronta il Barça è sempre la stessa: come fermare Messi? Ma è la storia di questi stessi dieci anni a dirci che non si può fermare un talento del genere, si può ...

Liga : Messi salva il Barcellona - a Siviglia finisce 2-2 : Il Siviglia dell’ex romanista Vincenzo Montella fa tremare il Barcellona alla vigilia dei quarti di finale di Champions League tra i blaugrana e la formazione giallorossa. Gli andalusi si portano avanti 2-0 con due ex del campionato italiano, l’ex Palermo Vazquez (36′ pt) e l’ex Samp Muriel (5′ st). Poi nel finale calano ed i blaugrana rimontano grazie ai gol di Suarez (43′ st) e Messi (44′ st). ...

Messi salva il Barcellona - a Siviglia finisce 2-2 : TORINO - Il Siviglia dell'ex romanista Vincenzo Montella fa tremare il Barcellona alla vigilia dei quarti di finale di Champions League tra i blaugrana e la formazione giallorossa. Gli andalusi si ...

Barcellona - Valverde : “Messi in dubbio” : “Messi ha un piccolo fastidio e dobbiamo tenerlo in considerazione”: così il tecnico del Barcellona, Ernesto Valderde, alla vigilia del match contro il Siviglia, domani sera al ‘Sanchez Pizjuan’. “Dobbiamo aspettare la rifinitura – ha aggiunto – Leo sente ancora un po’ di disagio e dobbiamo tenerne conto, visto che c’è il rischio di conseguenze sul muscolo e questo sarebbe più grave”, ...

Barcellona - Valverde : “Messi in dubbio” : “Messi ha un piccolo fastidio e dobbiamo tenerlo in considerazione”: così il tecnico del Barcellona, Ernesto Valderde, alla vigilia del match contro il Siviglia, domani sera al ‘Sanchez Pizjuan’. “Dobbiamo aspettare la rifinitura – ha aggiunto – Leo sente ancora un po’ di disagio e dobbiamo tenerne conto, visto che c’è il rischio di conseguenze sul muscolo e questo sarebbe più grave”, ...

TOTTI COME SAN FRANCESCO/ Dopo Leo Messi tocca al Capitano : Roma Barcellona è già qui : TOTTI COME San FRANCESCO: Murales a Roma dello street artist Tvboy in Vicolo Savelli. Un'opera col pensiero alla prossima sfida in Champions League dei giallorossi contro il Barcellona(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 22:10:00 GMT)

Il Barcellona costruisce in Marocco la 'fabbrica dei Messi' : ... oltre che di viaggiare, volando da accademia ad accademia, in tutte le sedi del mondo. Un allenatore ogni 12 bambini, per scoprire gli Andres Iniesta e gli Xavi Hernandez nascosti tra le dune del ...

Barcellona - Messi dice addio all'egoismo : Libertà di movimento e velocità di pensiero: caratteristiche che hanno portato Lionel in cima al mondo. 150 Gallery: Barcellona-Chelsea 3-0, doppietta di Messi 150 immagini Facebook Twitter Pinterest ...

Barcellona - Messi : “gioco di più per la squadra - sono meno egoista” : “Che facevo prima che non faccio ora e cosa faccio ora che non facevo prima? Prima prendevo la palla e facevo la mia giocata, ora cerco di giocare piu’ per la squadra”. meno egoista e piu’ al servizio del gruppo, e’ in questo che Lionel Messi – intervistato da America Tv – ritiene di essere cambiato negli ultimi anni. “Cerco di avere di piu’ la palla fra i piedi ma non per segnare o per ...

Roma - Manolas : 'Messi? Non abbiamo paura di nessuno. Se prendiamo il Barcellonain contropiede...' : Il difensore centrale della Roma , Kostas Manolas , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Champions che ha visto i giallorossi accoppiati al Barcellona : 'abbiamo preso un avversario troppo forte come il Barcellona. È difficile giocarci contro perché giocano un ...

Champions - Manolas su Roma-Barcellona : 'Non partiamo battuti. Messi non ci fa paura' : A sottolinearlo in prima persona è Kostas Manolas, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Possiamo dire che il sorteggio non è andato bene perché abbiamo preso un avversario troppo ...

Champions - Messi e CR7 sulla strada delle italiane : la Juve pesca il Real Madrid - la Roma il Barcellona : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...