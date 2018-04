BARBARA D' URSO VS ALESSIA MARCUZZI Stoccata a Pomeriggio 5 | la conduttrice pronta a

Grande Fratello 2018 - concorrenti/ Michael Terlizzi ed "ex di" noti nel cast del reality di BARBARA d’Urso : Grande Fratello 2018, concorrenti: svelati i primi nomi del cast del reality di Barbara d'Urso, da Micheal Terlizzi a tanti "ex di" celebri, Camilla Lucchi e Lucia Bramieri.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:56:00 GMT)

POMERIGGIO 5/ BARBARA D'Urso dall'attualità alle spiagge dell'Isola dei famosi : Oggi, giovedì 5 aprile, alle 17.10 su Canale 5 torna POMERIGGIO 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Non mancherà un ampio spazio dedicato all'Isola dei famosi 2018.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:30:00 GMT)

BARBARA d’Urso : sì ai ‘parenti di’ - no agli ex del Grande Fratello : Grande Fratello 15: la nuova decisione di Barbara d’Urso L’inizio della nuova edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso è sempre più vicino e in questi giorni si stanno rincorrendo sempre più numerose indiscrezioni. L’ultima ci è stata fornita dall’aggiornatissimo sito Davide Maggio il quale ha ufficialmente riportato la decisione presa dal team di autori del GF insieme alla conduttrice napoletana. ...

BARBARA D'Urso : 'Che paura il Grande Fratello - ringrazio l'azienda ma...' : 'Fra due mercoledì sarò qui a parlare del Grande Fratello , aiuto'. È emozionatissima, Barbara D'Urso , e non lo nasconde ai telespettatori di Pomeriggio 5 . Poi un ringraziamento pubblico a Mediaset ,...

BARBARA D'Urso e la stoccata per Alessia Marcuzzi : cosa ha detto a Pomeriggio 5 : All'indomani della movimentata puntata de L'Isola dei Famosi, Barbara D'Urso e i suoi opinionisti si sono scagliati contro Alessia Marcuzzi prendendo in esame le rivelazioni di Jonathan Kashanian su ...

Isola dei famosi - il siluro di BARBARA D'Urso contro Alessia Marcuzzi e Mara Venier : 'Colpa loro se...' : Una provocazione firmata Alessia Marcuzzi e Mara Venier . L'accusa, brutale, arriva direttamente da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 . La regina di Mediaset entra a gamba tesa sull' Isola dei famosi , e ...

“È lei quella che mi voleva…”. Marco Ferri muto come un pesce - ma ora salta fuori il nome. Il gossip della naufraga (fidanzata) che ci provava con lui all’Isola dei Famosi è roba che scotta. E nel salotto BARBARA D’Urso ci sono pochi dubbi sulla sua identità : Ha perso 13 chili in 58 giorni di Isola dei Famosi Marco Ferri, il modello figlio di Riccardo, ex calciatore dell’Inter e quando è tornato in Italia ha preso coscienza di tutto quello che è stato detto sul suo conto quando era in Honduras. Quindi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ha iniziato nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, dove non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio ...

La Dottoressa Giò 3 si farà : la conferma di BARBARA d’Urso : Una bellissima notizia per tutti gli appassionati e i nostalgici de La Dottoressa Giò: Barbara D’Urso e il regista confermano l’arrivo di una nuova stagione Barbara d’Urso è una delle incontrastate regine del piccolo schermo. Conduttrice di successo, presto Barbara tornerà a rivestire i panni de La Dottoressa Giò, la fiction di successo richiesta da anni a furor di popolo dal pubblico italiano. Finalmente possiamo darvi una ...

BARBARA D'Urso : "Mediaset mi aveva proposto un programma sui Mondiali di calcio" (video) : Si scandiscono i giorni che portano al ritorno del Grande Fratello nella sua versione originale, sarà il terzo programma condotto da Barbara D'Urso in una stagione. Un grosso lavoro che come ha sottolineato più volte, è stato richiesto da Mediaset dopo un corteggiamento partito da tempo dall'azienda cui è tanto legata.In questi ultimi giorni la conduttrice si sta portando alla data fatidica della prima puntata del reality show attraverso ...

Isola dei famosi - il duro attacco di BARBARA D’Urso. Ma che succede in Mediaset? Dopo le ostilità di Striscia la Notizia - ora anche Barbarella lancia frecciate alla Marcuzzi e al suo reality. Cosa non va secondo la conduttrice di Pomeriggio 5 : In casa Mediaset qualCosa non va. Dopo gli attacchi di Striscia la Notizia, ora anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si mette ad attaccare l’Isola dei famosi, con quello che è sembrato un vero e proprio “processato”. In particolare, nel corso del suo programma la conduttrice di Canale5 ha commentato così quanto accaduto ieri sera nel reality show con Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Riferendosi al duro sfogo di Jonathan contro Alessia ...

BARBARA D'Urso vs Alessia Marcuzzi/ Stoccata a Pomeriggio 5 : "Chiedono verità poi quando arriva non va bene" : Barbara D'Urso lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. "Chiedono la verità ai naufraghi, poi quando arriva non va bene"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:30:00 GMT)

BARBARA d’Urso difende Jonathan dopo lo sfogo contro Alessia Mancini : Jonathan contro Alessia Mancini: Barbara d’Urso dice la sua Durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5 è stato mostrato lo sfogo di Jonathan Kashanian contro Alessia Mancini, commentato anche da Barbara d’Urso. Il naufraga dell’Isola dei Famosi è stato infatti duramente attaccato ieri in diretta sia da Alessia Marcuzzi che da Mara Venier riguardo alla rivelazione choc fatta sulla Mancini. In realtà era stata proprio la ...

Ilary Blasi - GF Vip a rischio per colpa di BARBARA D'Urso? : Ancora non è iniziato è già fa parlare di sé, generando polemiche. Il Grande Fratello , che sta per tornare nella sua versione originale, potrebbe dare fastidio alla più 'giovane' versione Vip del ...

Franco Terlizzi lite in diretta/ La verità sull'addio all'Isola dei Famosi da BARBARA D'Urso? : Franco Terlizzi ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018: confronto in studio con Elena Morali e Rosa Perrotta. Ecco cosa avrebbe detto alle due naufraghe.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:49:00 GMT)