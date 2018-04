Banca Etica | bond microcredito Africa

Fs con Banca Etica per il riutilizzo "sociale" di 450 stazioni : Milano , askanews, - Far rinascere le vecchie stazioni ferroviarie, attraverso il finanziamento e la realizzazione progetti di riqualificazione e riuso sociale, ambientale e culturale. E' questo l'...

Fs : accordo con Banca Etica per progetti riuso stazioni e linee ferroviarie (2) : (AdnKronos) - Banca Etica, sottolinea Messina, è "nata per gestire risorse finanziarie di famiglie, persone, organizzazioni, società ed enti, orientando i loro risparmi verso la realizzazione del bene comune della collettività". L'intesa con Fs Italiane, aggiunge, è "un’occasione per mettere in prat