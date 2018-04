Ban permanenti in Rainbow Six Siege | cosa non fare | la lista di Ubisoft

Vicini Ban permanenti in Rainbow Six Siege : cosa non si dovrà fare : La prossima settimana cominceranno ad arrivare diversi ban in Rainbow Six Siege a causa dei giocatori definiti "tossici". Parliamo di ban permanenti, quindi la questione è davvero seria. Il community developer di Ubisoft per Rainbow Six Siege, Craig Robinson, ha preso la parola fornendo ulteriori dettagli nel Subreddit del gioco: "A partire dalla prossima settimana implementeremo un miglioramento nel sistema che abbiamo usato per bannare i ...