Ballando con le Stelle | Al Bano e Romina ballerini per una notte e al via il torneo per

Giuliana De Sio/ Video - "A Ballando con le stelle mi sono sentita abusata - camerino distrutto? Ecco come andò" : Giuliana De Sio, intervistata da Francesca Fagnani per la trasmissione Belve ha raccontato la sua esperienza a Ballando con le stelle e commentato il cinema di oggi.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:55:00 GMT)

Ballando con le stelle - Giuliana De Sio : "Il camerino distrutto idea degli autori - non li perdono" : Solo un anno fa, in questo periodo, Ballando con le stelle cavalcava l'onda di una Giuliana De Sio al centro delle polemiche dell'edizione 2017 del talent di Raiuno condotto da Milly Carlucci. A dodici mesi di distanza, mentre la nuova edizione si deve "accontentare" dello pseudo scandalo di Giovanni Ciacci che balla con un uomo e delle critiche di Ivan Zazzaroni, l'attrice ha ricordato l'esperienza davanti a Francesca Fagnani, di cui è ...

Ballando con le stelle - il colpaccio di Milly Carlucci : Al Bano e Romina Power per sfidare Maria De Filippi : Due pesi massimi per sfidare la regina. A Ballando con le stelle gli ospiti d'onore di Milly Carlucci saranno niente meno che Al Bano e Romina Power , ballerini per una notte il 7 aprile per sfidare ...

Albano e Romina Power a Ballando con le Stelle 2018 : Al Bano e Romina Power A Ballando con le Stelle 2018 si punta sui passi a due. Non ci riferiamo alle coreografie ma alla nuova trovata di Milly Carlucci e co. per rendere più appetibile lo show danzante di Rai1. La generalessa di Rai1 è decisa a far scendere in pista delle coppie celebri. Se sabato scorso, nel terzo appuntamento con Ballando, hanno fatto capolino Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, per la prossima puntata è attesa una coppia di ...

Eleonora Giorgi/ Chi è la madre di Paolo Ciavarro - eliminata a Ballando con le Stelle : Eleonora Giorgi, l'attrice ospite nel salotto di Canale 5 dopo la bellissima esperienza a Ballando con le Stelle 2018 dove spera anche di essere ripescata. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:27:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 : Al Bano e Romina ospiti nella quinta puntata : Al Bano e Romina ospiti nella quinta puntata di Ballando con le stelle 2018 I super ospiti della quinta puntata di Ballando con le stelle 2018 sono Al Bano Carrisi e Romina Power. I due cantanti, ancora oggi sotto i riflettori per la loro “chiacchierata” storia d’amore, saranno in studio da Milly Carlucci nel nuovo […] L'articolo Ballando con le stelle 2018: Al Bano e Romina ospiti nella quinta puntata proviene da Gossip ...

Ballando con le stelle : Albano e Romina di nuovo insieme : Sul programma cult di Rai1 in onda il sabato sera, nella quinta puntata è prevista la presenza di una delle coppie più amate e seguite in tutto il mondo. Stiamo parlando di Albano Carrisi e Romina Power ospiti speciali di Ballando con le stelle per interpretare il ruolo di ballerini per una notte ed aggiudicarsi il tesoretto che poi verrà assegnato dal direttore Sandro Mayer ad una coppia in gara. Grazie a Milly Carlucci i fan della coppia nella ...

Ballando con le stelle - Carolyn Smith : "L'intruso mi ha reso più tollerante" : Carolyn Smith, presidentessa di giuria di Ballando con le stelle, al settimanale Chi, ha rivelato di essere al settimo cielo per gli attestati di stima continui da parte del pubblico soprattutto per il mondo con cui, per la seconda volta, sta affrontando l'"intruso" che, con determinazione e coraggio, ha sconfitto già tempo fa: Ballando è un extra, è la ciliegina sulla torta. Sono dieci puntate una volta all’anno e ci lavoro con piacere, ...

Carolyn Smith si sfoga su Ballando con le stelle e lancia una critica : Ballando con le stelle: Carolyn Smith dice cosa pensa degli altri giudici Senza peli sulla lingua Carolyn Smith si è sfogata sulle pagine del settimanale Chi. Intervistata durante la sua seduta settimanale di chemioterapia, per combattere il cancro al seno tornato per la seconda volta in due anni, la coreografa ha parlato della malattia svelando paure e speranze, lanciando anche qualche piccola frecciata ai suoi colleghi di Ballando con le ...