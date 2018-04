Auto in torrente | morto un uomo

Maltempo - Auto travolta da un torrente in Friuli : donna tratta in salvo : Macchina travolta questa mattina dalla piena delle acque del torrente Malina, ingrossato dal Maltempo . La conducente, una donna di 80 anni, tentava di attraversare un guado a Premariacco (Udine) quando la vettura, un’Audi Q3, è stata risucchiata dalla forte corrente e trascinata per alcuni metri nel letto del torrente prima di fermarsi, bloccata da alcuni tronchi. L’ auto mobilista è stata raggiunta dai Vigili del fuoco, intervenuti ...

Maltempo - uomo travolto con Auto da torrente : salvato da carabinieri : travolto con l' auto da un torrente in piena è stato salvato dai carabinieri . E' accaduto tra Partanna e Castelvetrano in provincia di Trapani.

Maltempo in Sicilia : torrente in piena - Automobilista salvato dai Carabinieri : Un uomo, travolto con la sua auto da un torrente in piena, a causa delle forti piogge di oggi, e’ stato salvato dai Carabinieri. L’incidente e’ avvenuto nei pressi del ponte di via Seggio tra Partanna e Castelvetrano (Tp). A dare l’allarme e’ stato un passante che ha avvertito i militari. A prestare soccorso all’automobilista sono state due pattuglie del comando provinciale di Trapani. L'articolo Maltempo in ...