Autismo | Palermo | Palazzo dei Normanni si illumina di blu

Autismo : Palermo - Palazzo dei Normanni illuminato di blu : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - Anche l’Assemblea regionale siciliana sarà tra le istituzioni pubbliche che daranno il proprio contributo alla Giornata mondiale per l’Autismo del 2 aprile che in Italia coincide con il giorno della Pasquetta. Per questo motivo, la maggior parte delle manifestazioni so