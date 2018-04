Aumentano entrate | in due mesi +3 | 6%

Agenzia delle Entrate - Aumentano i malumori per gli incarichi dirigenziali : È cambiata la leadership al vertice dell’Agenzia delle Entrate, ma resta immutato il modus operandi. Infatti il nuovo Direttore della più importante Agenzia fiscale ha dato inizio alla propria gestione confermando in sostanza i medesimi criteri adottati dai suoi predecessori. Per ciò stesso l’analisi del nuovo corso non può che essere critica, nel senso che non basta avere introdotto il metodo dell’interpello in sostituzione ...