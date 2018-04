Astronomia | un enorme sciame di buchi neri potrebbe circondare il cuore della Via Lattea

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Unodi migliaia diil gigantesco buco nero al centroVia, secondo un nuovo studio. Ai centrimaggior parte, se non di tutte, le galassie ci sonosuper-massicci che hanno masse che vanno da milioni a miliardi di volte quella del sole. Per esempio, al centronostra galassia si trova Sagittarius A*, con una massa 4,5 milioni di volte quella del sole. Secondo gli scienziati, isuper-massicci crescono “divorando”dalla massa di pochi soli. Per decenni, gli astronomi hanno cercato fino a 20.000che studi precedenti avevano previsto concentrati intorno al centroVia. Sagittarius A* è circondato da un alone di gas e polvere che rappresenta il terreno fertile perfetto per stelle massicce, che possono poi dare origine adopo la loro morte, ha affermato Chuck Hailey, ...