Astronomia | scoperte 4 000 galassie primordiali con una delle più grandi mappe 3D

(Di giovedì 5 aprile 2018) Gli astronomi hanno annunciato unapiù3D dell’universo nascente in una presentazione all’European Week of Astronomy and Space Science. Un team guidato da David Sobral della Lancaster University ha realizzato la mappa utilizzando il telescopio Subaru nelle Hawaii e il telescopio Isaac Newton nelle Canarie. La luce proveniente dallepiù distanti impiega miliardi di anni per raggiungerci. Questo significa che i telescopi agiscono come macchine del tempo, permettendo agli astronomi di vedere lenel passato lontano. Questa luce viene anche allungata dall’espansione dell’universo, che aumenta la sua lunghezza d’onda per renderla più rossa. Il cosiddetto redshift (spostamento verso il rosso) è collegato alla distanza della galassia. Misurando il redshift, gli astronomi possono, quindi, dedurre la distanza di una galassia, quanto tempo ha impiegato la sua ...