Astronomia | l’intelligenza artificiale classifica i corpi celesti potenzialmente abitabili

(Di giovedì 5 aprile 2018) Un sistema di intelligenzaè stato “istruito” per riconoscere le principali caratteristiche dei pianeti finora scoperti al di fuori del Sistema Solare,ndoli in categorie in base alla probabilità che ospitino la vita. Si tratta di una ricerca dell’Università di Plymouth, presentata alla Settimana Europea die Scienza dello Spazio di Liverpool. Il sistema si basa su reti neurali artificiali particolarmente efficienti nell’identificazione di schemi estremamente complessi. I ricercatori hanno addestrato il sistema are i pianeti in 5 categorie, in base alla somiglianza con la Terra attuale, la Terra primordiale, Marte, Venere o Titano, satellite naturale di Saturno (tuttirocciosi con un’atmosfera, tra gli oggetti del Sistema Solare). Alla loro rete neurale sono state presentate le ...