Astronomia | in Alto Adige il primo Astrovillaggio d’Europa certificato tra “I Cieli Più

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Nel cuore della Val d’Ega in Trentino-c’è un luogo in cui è possibile stabilire un contatto unico con il cielo stellato: l’Sternendorf, nel Südtirol in provincia di Bolzano, ottiene la Certificazione di Qualità “​Ipiù belli d’Italia​” da parte di Astronomitaly​ ​-​ ​La​ ​Rete​ ​del​ ​Turismo​ ​Astronomico. La location rappresenta il luogo ideale in cui vivere l’in tanti modi diversi, tra le bellezze naturali della Val d’Ega, da gustare anche attraverso i sapori locali ed il rapporto diretto con la natura. L’si estende nei paesi di Collepietra, San Valentino in Campo, Cornedo, Cardano, Prato Isarco e Brie e grazie alle sue strutture tra osservatorio, planetario, meridiana e sentiero dei pianeti ha ottenuto il massimo riconoscimento della Certificazione “​Ipiù belli d’Italia​” livello GOLD, conferito dal team di ...