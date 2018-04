Assenteismo | indagati metà dei dipendenti comunali di Ficarra

Messina - metà impiegati di un Comune indagati per Assenteismo : Ventitré dipendenti su 40 del Comune di Ficarra , Messina, sono indagati per assenteismo. Un numero record emerso da un'inchiesta della Procura di Patti che ha portato alla sospensione dalla funzione ...

Assenteismo - indagati per truffa 11 dipendenti Assl nel Sassarese : Andavano al bar oppure al market durante gli orari di lavoro, oppure timbravano i cartellini dei colleghi. Per questo la procura di Sassari ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di truffa, 11 dipendenti dell'Azienda unica della Sardegna della sede a Sorso. Le assenze ingiustiicate sono state documentate da videocamere, pedinamenti e controlli incrociati.

Assenteismo : indagati 16 dipendenti Agenzia Entrate Caserta : La Procura: "L'inchiesta ha messo in luce un "radicato malcostume di Assenteismo diffuso in quel pubblico ufficio"