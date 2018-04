Assenteismo | indagati la metà dei dipendenti di Ficarra

Messina - Assenteismo al comune di Ficarra : 16 indagati : Roma, , askanews, - Lunghe passeggiate al mercato, chiacchierate al bar, pause caffè prolungate, tappe in piazzetta o a casa: 16 impiegati del comune di Ficarra, nel messinese, sono indagati per "...

Ficarra - indagati 23 dipendenti comunali su 40 per Assenteismo. “Al mercato in orario di lavoro. Sistema patologico” : C’era chi andava al mercato, dal meccanico o all’ufficio postale. Chi si prendeva delle lunghissime “pause caffè“. E chi, fra i dirigenti, permetteva tutto questo perché “si era sempre fatto così”. A Ficarra, un comune in provincia di Messina, secondo la procura, più della metà dei dipendenti si assentava da lavoro senza timbrare il cartellino: 23 su quaranta sono accusati di truffa aggravata e continuata ai ...

Assenteismo - indagati per truffa 11 dipendenti Assl nel Sassarese : Andavano al bar oppure al market durante gli orari di lavoro, oppure timbravano i cartellini dei colleghi. Per questo la procura di Sassari ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di ...