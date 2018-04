Assedio di Sarajevo | gli occhi di quel bimbo e io che ancora non mi perdono d’essere vivo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ci sono esperienze che non ti lasciano più.è un limite. Un punto di non ritorno. Una sera, durante il lungo, venni chiamato da un chirurgo italiano volontario all’ospedale della città. Erano costretti a operare senza luce, usando specchi e candele. Mancava tutto, dalle medicine alle bende. All’acqua. Di tanto in tanto arrivava il materiale della Croce rossa internazionale. C’era una piccola fabbrica di prodotti sanitari basici, in cima a una collina, oltre la periferia est. I serbo-bosniaci l’avevano bombardata più volte, ma gli operai (soprattutto donne) eroicamente resistevano, utilizzando le scorte. Il problema era portare fuori bende, cerotti chirurgici, acqua ossigenata e tuttolo che normalmente si trovava in farmacia o nelle infermerie. Per circa 400 metri la strada versocittà era esposta al tiro dei cecchini. Insomma, una lotteria. ...