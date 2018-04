Arrow 6 | gli spoiler sul finale di stagione

Jennifer Lawrence - Red Sp Arrow / Tra scene hot e la battaglia per la parità di diritti tra uomini e donne : Jennifer Lawrence presenta il suo nuovo film Red Sparrow in cui parla della scena di nudo integrale e della sua lotta per la parità di diritti tra uomini e donne .(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:10:00 GMT)

Colton Haynes in Arrow 6 : i dettagli e la data del ritorno di Roy Harper : Il ritorno di Colton Haynes in Arrow 6 è stato annunciato ormai mesi fa e da allora il pubblico ha quasi smesso di respirare pensando al ritorno del suo Roy Harper e di Arsenal. Sono tanti i risvolti legati al suo ritorno e non solo per il team Arrow che non naviga proprio in buone acque, ma anche per il suo rapporto con Thea adesso sola e spalla di Lance nella nuova missione: salvare la Black Canary cattiva. L'attesa è finita e finalmente ...