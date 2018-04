Arriva la prima proposta di modifica della legge elettorale | premio di maggioranza al 37%

Suburra - via alle riprese della seconda stagione (ma quando Arriva la prima su Raidue?) : L'annuncio della seconda stagione di Suburra da parte di Netflix è di qualche mese fa. Ora, però, è il momento di mettersi al lavoro e da oggi sono iniziate le riprese dei nuovi episodi, che saranno disponibili prossimamente.Suburra seconda stagione, la trama La seconda stagione di Suburra-La serie prenderà il via da dove si è conclusa la prima, raccontando le nuove alleanze tra Chiesa, politica corrotta e criminalità che saranno strette ...

QUESTO NOSTRO AMORE 80 - 3/ Diretta e Anticipazioni : un nuovo Arrivato in famiglia (prima puntata) : QUESTO NOSTRO AMORE 80, Anticipazioni dell'1 aprile 2018, in prima Tv su Rai 1. Vittorio ritorna in Italia dopo anni di assenza: riuscirà a riconquistare Anna?(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 22:35:00 GMT)

Arriva Pilota Virtuale - la prima tramissione TV interamente dedicata ai simulatori di guida : DrivingItalia.NET e Car Man simulatori, con la collaborazione dei rispettivi brand Driving Simulation Center e Sim Speed Room, con il supporto della produzione televisiva della GO-TV production, annunciano il lancio della nuova rubrica TV denominata "Pilota Virtuale"."Pilota Virtuale" è la prima trasmissione televisiva interamente dedicata al mondo dei simulatori di guida e dello spettacolare simracing eSport. E' una vetrina, un contenitore, una ...

Sassuolo-Napoli - Sarri : 'Scudetto? Vogliamo il record di 87 punti - prima Arrivano meglio è' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Maurizio Sarri ha commentato il match: "Abbiamo sofferto perché siamo andati in svantaggio in maniera strana, dopo aver creato due-tre situazioni favorevoli. ...

Non solo colombe e uova : Arriva la prima sfilata d’Italia dei dolci di Pasqua : Non solo colombe e uova sulle tavole degli italiani la Pasqua è innanzitutto l’occasione per riscoprire i gusti dolci della tradizione locale in tutte le regioni, dal Salame del Papa del Piemonte alla Resca di Como della Lombardia, dalla Ciaramicola dell’Umbria alla Schiacciata pisana della Toscana, dalla Cuzzupa calabrese alla Cuddura cu l’ova siciliana e molto altro. Sono solo alcune delle specialità regionali di tutta la Penisola che si ...

Padova - al Museo Esapolis Arriva Parassitopolis : la prima esposizione interattiva sul Mondo dei Parassiti - Artropodi & Co. : Una nuova sala cinema quadridimensionale, alcuni spazi informativi con video ad altissima definizione lungo il percorso museale, una sala laboratorio equipaggiata con moderne tecnologie di microscopia con stereoscopi e microscopi biologici collegati a grandi monitor. Ma anche attività didattiche con scolaresche e pubblico, e una grande sala che espone modelli, preparati e Parassiti anche dal vivo, insieme a vari touchscreen con cui far scoprire ...

Gli ospiti del Serale? SUPER! E nella prima puntata Arriva proprio LEI : Aspettiamoci grandi sorprese per gli ospiti del Serale di Amici 2018: le anticipazioni sulla prima puntata annunciano già un nome eccellente, che deve essere ancora confermato, è vero, ma raramente le voci che circolano nei corridoi e che arrivano sul Web si sbagliano. C'è grande attesa per la prima serata della 17esima edizione, perché Maria De Filippi e la sua squadra hanno decisamente rivoluzionato il Serale con la promessa di riportare al ...

Su eBay Arrivano gli “Imperdibili” di primavera : sconti fino al 40% su smartphone Android : Su eBay sono arrivati gli Imperdibili di primavera: soltanto per sette giorni - salvo esaurimento scorte - saranno proposti sconti fino al 50% anche su smartphone Android. A sorpresa, in offerta ci sono anche Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite L'articolo Su eBay arrivano gli “Imperdibili” di primavera: sconti fino al 40% su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

“Me lo ha detto prima di morire”. Isola dei Famosi - le parole choc. Solo dopo l’ultima puntata Arriva la dichiarazione “pesante” dell’ex naufrago. Cosa è successo prima del programma. Sconcerto assoluto : Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi non è successo nulla di così “particolare”, il caso è scoppiato in seguito. Che poi “caso” non è la parola giusta. Ora vi illuminiamo, tranquilli.No, per una volta non c’entra nulla Eva Henger che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco, ufficialmente, non era ancora iniziato. Per una volta, Francesco Monte è stato “graziato” ...

Android P Arriva sugli smartwatch con la prima Developer Preview di Wear OS by Google : Google rilascia la prima Developer Preview di Wear OS basato su Android P. La prima immagine di sistema è al momento disponibile solo per Huawei Watch 2 e Huawei Watch 2 Classic. L'articolo Android P arriva sugli smartwatch con la prima Developer Preview di Wear OS by Google proviene da TuttoAndroid.

Gerry Scotti Arriva in prima serata con The Wall : The Wall di Gerry Scotti sbarca in prima serata con alcune puntate speciali: scopri quando andrà in onda e tutte le anticipazioni Mediaset ha annunciato quattro appuntamenti speciali per il game show The Wall condotto con grande successo da Gerry Scotti su Canale 5. Ecco alcune anticipazioni sulla data di messa in onda e sui nomi dei primi ospiti. The Wall in prima serata su Canale 5: quando inizia? E’ arrivato il momento per The Wall di ...

Freddo e maltempo addio : in settimana Arriva finalmente la primavera : addio al maltempo: il Freddo fuori stagione se ne sta andando per lasciare spazio a temperature primaverili, che nelle regioni del Centro-Sud potranno anche superare i valori medi stagionali....

Fabrizio Frizzi - è successo a Rita Dalla Chiesa nel cuore della notte. A caldo - all’ospedale - la prima moglie del conduttore aveva tagliato corto tanto era provata. Poi - più tardi - sono Arrivate quelle parole che stringono il cuore : Fabrizio Frizzi ci ha lasciati dopo 40 anni di carriera e 40 anni di successi. Una morte inattesa, repentina, anche se si sapeva che il conduttore gentile non godeva di buona salute ultimamente. A ottobre scorso l’ischemia durante la registrazione di una puntata de ‘L’Eredità’ e per diverso tempo è rimasto ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Due mesi dopo il ritorno in tv, e qualche giorno fa la sua ultima ...