Arriva il Telepass europeo Un unico dispositivo per le autostrade di Italia | Francia

Telepass europeo - dopo i mezzi pesanti Arriva anche quello per le auto : dopo quello per i mezzi pesanti, disponibile già da un anno e utilizzabile sulle autostrade di Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Belgio, Polonia e Austria, è in arrivo anche il Telepass europeo per le auto, che consentirà agli automobilisti italiani (e viceversa) di viaggiare senza problemi sulla rete autostradale spagnola, francese e portoghese, oltre che quella nazionale, utilizzando un unico dispositivo per il pagamento del pedaggio. La ...

