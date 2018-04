Arriva il Telepass europeo | ecco come funziona

Arriva il Telepass europeo/ Un unico dispositivo per le autostrade di Italia - Francia - Spagna e Portogallo : Arriva il Telepass europeo: un unico dispositivo per le autostrade di Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Grande novità per tutti gli automobilisti in vista delle vacanze estive(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Telepass europeo - dopo i mezzi pesanti Arriva anche quello per le auto : dopo quello per i mezzi pesanti, disponibile già da un anno e utilizzabile sulle autostrade di Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Belgio, Polonia e Austria, è in arrivo anche il Telepass europeo per le auto, che consentirà agli automobilisti italiani (e viceversa) di viaggiare senza problemi sulla rete autostradale spagnola, francese e portoghese, oltre che quella nazionale, utilizzando un unico dispositivo per il pagamento del pedaggio. La ...

