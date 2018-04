Arriva il primo gol in serie A dello spezzino Francesco Cassata

Igor - un anno dopo Arriva il primo indennizzo per l'assassinio di Davide Fabbri : Budrio, 1 aprile 2018 - E' la sera del primo aprile 2017 : Norbert Feher, alias Igor il russo , fa il suo ingresso nel bar della Riccardina a Budrio , gestito da Davide Fabbri . Appena entrato nel ...

Calciomercato Inter : il primo acquisto Arriva in porta - Handanovic via? [NOME e DETTAGLI] : L’Inter di Suning si appresta a concludere un acquisto eccellente in prospettiva futura. Si tratta, secondo la Gazzetta dello sport, di Andriy Lunin, portiere ucraino classe 1999 che ha già esordito con la maglia della propria Nazionale nelle recenti amichevoli dell’Ucraina. Il portiere, attualmente in forza allo Zorya Luhansk, è richiesto da diversi club europei, ma l’Inter sembra avere una marcia in più ed è dato ad un passo dal colpo. Il ...

L'Europa delle Sneakers Arriva a Roma : alle Officine Farneto il primo market dedicato ai collezionisti : Partner musicale dell'evento è Touch The Wood, da sempre attento alle nuove sonorizzazioni, vero e proprio punto di riferimento nel mondo del clubbing capitolino. Evento nell'evento saranno anche i ...

GRANDE FRATELLO 15/ Video - ecco il primo spot con Barbara d’Urso : “E’ Arrivato il momento brutto brutto” : GRANDE FRATELLO 15, manca un mese alla prima puntata: Barbara d'Urso ha presentato il promo della nuova edizione ispirato al film 'll tempo delle mele'.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:05:00 GMT)

“Aggredita e pestata”. Accuse choc a Claudio D’Alessio. Dopo le parole da paciere nei confronti della Tatangelo - per il primogenito di Gigi Arriva una tegola non da poco : A casa di Gigi D’Alessio le questioni non finiscono mai. In questi giorni sulle pagine dei giornali non si è fatto altro che parlare della polemica che è nata Dopo le ultime dichiarazioni di Anna Tatangelo, ma prima ancora aveva tenuto banco la situazione debitoria del cantante partenopeo. Ma visto che in casa non si fanno mancare nulla, adesso è tornato a far parlare di sé il figlio Claudio per una questione spinosa di qualche tempo fa. ...

Camera ardente Frizzi - Vincenzo è Arrivato per primo alle 6 : 'Non era un vip - ma uno di noi' : È arrivato per primo, alle 6, con in mano una grande foto che lo ritrae, bambino, accanto a un giovanissimo Frizzi: Vincenzo Pellegrini , 48 anni, è giunto prestissimo in viale Mazzini dove è ospitata ...

Orbital : Arriva il primo emulatore di PlayStation 4 : I lavori per il primo emulatore di PlayStation 4 sono stati iniziati da un programmatore noto, sulla rete, come AlexAltea, e l'emulatore è stato sviluppato per Windows e Linux.Il progetto al momento è ancora parecchio acerbo, ha infatti solo quattro settimane di vita nonstante abbia già implementato un tool per il dumpling e un kernel funzionante.I lavori dovrebbero comunque proseguire abbastanza speditamente, perchè invece di un'emulazione ...

Al Bano diventa nonno - Arriva il primo nipote del nuovo coach di The Voice of Italy : Al Bano diventa nonno. Quella che è nata come una indiscrezione è stata confermata e con essa la gravidanza di Cristel Carrisi, che renderà suo padre nonno nel mese di maggio. A rivelarlo è proprio l'artista di Cellino San Marco sulle pagine di Grand Hotel, nelle quali già si definisce "magico" per suo nipote. Pronto a raccontargli la storia della sua vita e insegnargli a cantare - solo se lo vorrà - il piccolo di casa Carrisi ha già messo ...

Juventus - Arriva il J Hotel : è il primo albergo di una squadra in Italia : Dopo lo stadio la Juventus si dota anche dell'albergo di proprietà. Dalla prossima stagione il club bianconero, e tutti i suoi tifosi, potranno infatti usufruire del J Hotel. Un'intera ala sarà a ...

Etruschi come Minecraft - Arriva il primo videogioco sull'antica civiltà : tornei e sfide al Museo di Villa Giulia : Gli Etruschi che sfidano Assassin's Creed in un viaggio letale attraverso i secoli? O magari tentano di sedurre più dell'acrobatica inossidabile Lara Croft? E chissà che non riescano ad essere più '...

Arriva Jollibee - primo fast food filippino : un chilometro di coda per l'inaugurazione : Oggi la multinazionale gestisce 3.253 fast food in tutto il mondo, di cui 1.145 con l'insegna Jollibee. Il gruppo, che conta ristoranti anche negli Stati Uniti, in Canada, Vietnam, Brunei, Hong Kong, ...

Jersey Shore Family Vacation : il primo trailer ufficiale è Arrivato e la gang promette di darci dentro come mai prima : Venerdì 6 aprile alle 22.50 sempre su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV potrai gustare di nuovo l'episodio con la replica doppiata.

“Chiara Ferragni ricoverata in ospedale…”. Paura per il piccolo Leone. La salute del bambino della fashion blogger e di Fedez sta avendo problemi. Dopo il primo pericolo scampato è Arrivata purtroppo un’altra brutta notizia : “Menomale che mia madre sta Arrivando…” : In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, Dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma ...

