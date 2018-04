Arriva il nuovo Telepass europeo | ecco cos' è e come funziona

Telepass europeo - Arriva il nuovo sistema di pagamento : arriva il Telepass europeo per gli automobilisti . Telepass, società del gruppo Atlantia e leader mondiale nei sistemi di pagamento del pedaggio autostradale, grazie all'accordo con il gruppo francese ...

Gabriel Garko - nuova fidanzata?/ Dopo Adua Del Vesco Arriva un nuovo amore per l'attore : Dopo la rottura con Adua Del Vesco, Gabriel Garko ritrova il sorriso con una nuova fidanzata? Scoppia il gossip sulla nuova, presunta, fiamma dell'attore. Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:55:00 GMT)

Rivoluzione in autostrada - Arriva il nuovo telepass : i costi e come funziona : Il telepass è un fedele compagno di viaggio per sei milioni di automobilisti italiani. E adesso potrà essere utilizzato anche al di fuori dei nostri confini nazionali. E' infatti arrivato il nuovo telepass...

Arriva il nuovo telepass europeo : Roma, 5 apr. , AdnKronos, - telepass, società del gruppo Atlantia e leader mondiale nei sistemi di pagamento del pedaggio autostradale, lancia il telepass europeo per le auto. Grazie all'accordo tra ...

Arriva il nuovo telepass europeo : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – telepass, società del gruppo Atlantia e leader mondiale nei sistemi di pagamento del pedaggio autostradale, lancia il telepass europeo per le auto. Grazie all’accordo tra telepass, il gruppo francese Aprr-Area e la spagnola Pagatelia, i clienti italiani possono ora viaggiare liberamente sulla rete autostradale italiana, francese, spagnola e portoghese. Questo nuovo servizio, si legge in una nota, si ...

Ufficiale : Serie C - Arriva un nuovo esonero a sorpresa nel girone C Video : In #Serie C le notizie non mancano mai e tra loro non mancano le sorprese. Non soltanto notizie legate al calcio giocato, ma anche alcune notizie dovute a penalizzazioni e deferimenti [Video] e ad esoneri che sono sempre di più e sono ormai oltre una ventina da inizio campionato, a conferma di quanto sia difficile questa competizione. Serie C, nuovo esonero Stavolta, un nuovo #esonero arriva per una squadra del girone meridionale del campionato ...

Ufficiale : Serie C - Arriva un nuovo esonero a sorpresa nel girone C : In Serie C le notizie non mancano mai e tra loro non mancano le sorprese. Non soltanto notizie legate al calcio giocato, ma anche alcune notizie dovute a penalizzazioni e deferimenti e ad esoneri che sono sempre di più e sono ormai oltre una ventina da inizio campionato, a conferma di quanto sia difficile questa competizione. Serie C, nuovo esonero Stavolta, un nuovo esonero arriva per una squadra del girone meridionale del campionato di Serie ...

Calciomercato Milan - può Arrivare il 'nuovo Kakà' Video : Il #Milan è pronto per questo finale di stagione, che può gia' decidersi nel derby contro l'Inter. La squadra di Gattuso non può permettersi di sbagliare e ha tutte le potenzialita' per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Intanto, la dirigenza rossonera sta lavorando con grande attenzione sul mercato. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Milan potrebbe mettere a segno un importante colpo in attacco; uno degli ...

Crisi Facebook/ Zuckerberg conferma nuovo errore : video mai pubblicati venivano archiviati - Arrivano le scuse : Crisi Facebook, parla Mark Zuckerberg: il fondatore del noto social network sottolinea come ci vorranno degli anni per superare i problemi, ma che comunque ce la faranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:33:00 GMT)

QUESTO NOSTRO AMORE 80 - 3/ Diretta e Anticipazioni : un nuovo Arrivato in famiglia (prima puntata) : QUESTO NOSTRO AMORE 80, Anticipazioni dell'1 aprile 2018, in prima Tv su Rai 1. Vittorio ritorna in Italia dopo anni di assenza: riuscirà a riconquistare Anna?(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 22:35:00 GMT)

STOP ALLA PILLOLA : Arriva IL NUOVO CONTRACCETTIVO NATURALE : ... la cui ricerca tocca i più disparati campi: da quello manifatturiero alle biotecnologie per ARRIVAre al mondo di internet fino a tutto il settore aerospaziale . Tra i diversi studi portati avanti, ...

Arriva un nuovo contraccettivo : è senza ormoni e senza effetti collaterali : Ricercatori del KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma, in Svezia, hanno sviluppato un contraccettivo femminile senza ormoni e senza effetti collaterali: è stato impiegato del chitosano, un polisaccaride derivato dalla chitina, sostanza presente nei gusci esterni di crostacei come i gamberi. Il materiale potrebbe agire a livello della cervice: la mucosa presente nell’utero si “allenta” naturalmente durante ...

Nuovo Statuto per i 5 Stelle in Parlamento : porte aperte a chi Arriva da altri gruppi e ai sospesi. Malumori per i troppi poteri a Luigi Di Maio : porte aperte ai deputati e senatori di altri gruppi politici e a quelli che, se pure eletti con il Movimento, sono sub judice per aver infranto le regole di ingaggio pentastellate. A superare quello che finora è stato un tabù per i 5 Stelle sono i nuovi statuti adottati dai gruppi M5s di Camera e Senato, gli stessi finiti nel mirino di alcuni pentastellati per l'eccessivo zelo verticistico. Le nuove regole danno il via libera alle ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Arriva Irene - un nuovo amore per Severo : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Severo ritrova Carmelito grazie all’arrivo di Irene Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano che Severo conosce Irene e riabbraccia finalmente il piccolo Carmelito. Facendo il punto della situazione, il bambino viene rapito da Venancia, l’ex suocera di Candela. Quest’ultima tentando di salvarlo perde la vita. Il Santacruz resta solo e […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il ...