Arezzo | morì in ospedale aggredito da un altro paziente | tre medici a giudizio

Ginnastica - Serie A 2018 – La Brixia domina ad Arezzo : Villa e D’Amato show. Torna Carlotta Ferlito - ok Meneghini e Mori : La Brixia Brescia ha stravinto la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Le Campionesse d’Italia hanno domina to in lungo e in largo la prova di Arezzo imponendosi con un incredibile 164.050 e rifilando addirittura 14 punti di distacco alla più immediata inseguitrice: si tratta del massimo scarto visto in una competizione a squadre dentro i confini nazionali. La Leonessa si conferma imbattibile nonostante le assenze forzate ...

Arezzo - morì per sfuggire a stupro : il pm chiede di non sentire Verdone in aula : È iniziato oggi al Tribunale di Arezzo il processo per la morte della ventenne Martina Rossi di Genova, avvenuta il 3 agosto 2011 durante una vacanza in Spagna. Per il decesso di Martina, precipitata ...