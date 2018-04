Area di risulta la Confcommercio ha un suo progetto

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 5 aprile 2018) Pescara - Ladi Pescara, critica suldi riqualificazione dell'dipresentato dal Comune, rilancia la sua idea per l'della vecchia stazione, presentando ilredatto dall'architetto Sabatino Catani per conto dell'associazione dei commercianti: un multipiano moderno, con verde, che produce energia elettrica e disinquina l'aria. Il presidente della, Franco Danelli, ha spiegato: "Siamo contrari all'ipotesi progettuale del Comune che prevederebbe la diminuzione dei posti auto rispetto a quelli attuali, e l'affidamento della gestione dei parcheggi ai privati. Il nostroprevede un solo multipiano di proprietà del Comune con facciate in vetro fotovoltaico, giardini verticali, e 4mila posti auto nei piani superiori. Nei due piani interrati invece troveranno posto ottocento box. Il ...