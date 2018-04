Arbitri - Nicchi shock : "Io e Rizzoli minacciati con delle pallottole nella sede dell'Aia" : "Stanno succedendo cose di una gravità estrema e nessuno dice niente. Ora però la misura è colma", ha detto il presidente dell'Aia. La vicenda è all'attenzione della Digos e del Viminale

La denuncia di Nicchi : “Minacce di morte all’Aia. Arbitri in tribunale? Gravissimo” : "All'Associazione italiana Arbitri sono arrivati plichi con pallottole indirizzate a me, al vice presidente e Rizzoli", la denuncia di Nicchi L'articolo La denuncia di Nicchi: “Minacce di morte all’Aia. Arbitri in tribunale? Gravissimo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Nicchi : "Arbitri minacciati" : 15.23 "Nella sede dell'Aia sono arrivati plichi con pallottole indirizzate al sottoscritto, al vicepresidente e a Rizzoli: abbiamo informato la Digos e il Viminale". Lo ha dichiarato a Roma il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi. "Ci sono tesserati Figc-continua il numero uno degli arbitri-che parlano di malafede della classe arbitrale. Un giornalista ha anche detto in una trasmissione 'in guerra si va sparando,bisogna sparare agli arbitri'. ...

Arbitri - Nicchi denuncia : «Pallottole per posta indirizzate a me e a Rizzoli» : Dagli insulti negli stadi alle minacce via posta «All'Associazione italiana Arbitri sono arrivati plichi con pallottole indirizzate a me, al vice presidente e al designatore Rizzoli. È un fatto nel ...

