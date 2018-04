App Android infette con miner di criptovalute | utenti a rischio

Messaggi Vocali WhatsApp Android Senza Tenere Premuto : Come Fare : Novità per WhatsApp: da oggi è possibile inviare Messaggi Vocali Senza Tenere Premuto il tasto di registrazione. Come inviare Messaggi Vocali su WhatsApp Senza Tenere Premuto il pulsante Registrare Messaggi Vocali WhatsApp Android Senza Tenere Premuto il tasto Grandi novità arrivano finalmente per la popolare applicazione di Messaggistica WhatsApp, almeno per quanto riguarda gli utenti Android. Di […]

WhatsApp Plus ruba dati e foto degli utenti Android : Secondo un rapporto stilato dal Malwarebytes Labs, è in circolazione una falsa applicazione di WhatsApp che sarebbe in grado di appropriarsi delle foto e delle chat complete degli utenti. Fortunatamente l’App dannosa non è presente all’interno degli store ufficiali, Google Play o App Store, in quanto è stata prontamente eliminata ma è facilmente reperibile in rete.Molti utenti Android hanno avuto accesso all’APK di WhatsApp ...

Tante App e giochi Android in offerta sul Play Store per questo mercoledì : Ci sono più di 70 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno 37 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per avvicinarsi al primo weekend di aprile? L'articolo Tante app e giochi Android in offerta sul Play Store per questo mercoledì proviene da TuttoAndroid.

Apple Music porta i suoi video esclusivi anche su Android - download apk - : L'app per lo streaming Musicale di Apple porta anche sui dispositivi equipaggiati col sistema Google le sue playlist video e i contenuti esclusivi già disponibili su iPhone e iPad, dando modo anche ...

Il Google Play Store adesso suggerisce le App Android Go o Lite agli utenti : Il Google Play Store adesso automaticamente e osiamo dire intelligentemente suggerisce il download di applicazione Lite o Go agli utenti Android.Nel Google Play Store aggiornato all’ultima versione disponibile, forse alcuni di voi avranno notato un piccolo cambiamento nell’interfaccia quando andate a scaricare un applicazione.Google Play Store: adesso vi saranno suggerite le Applicazioni Android Go o Lite se disponibili e compatibili ...

Come trasferire i messaggi WhatsApp da iPhone ad Android con Wazzap Migrator : Ecco una guida su Come trasferire le chat WhatsApp da iPhone ad Android, in pochi semplici passi e grazie all'applicazione Wazzap Migrator L'articolo Come trasferire i messaggi WhatsApp da iPhone ad Android con Wazzap Migrator proviene da TuttoAndroid.

App Android : il Play Store suggerisce versioni Lite e GO : App Android presenti sul Play Store di Google mostrano alternative Lite da installare sul porprio smartphone e anche le versioni “GO” in genere presenti solo sugli smartphone con Android GO, versione, anche questa leggera, del robottino verde. Play Store suggerisce app Android Lite Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un aumento delle app “leggere”: applicazioni alternative dei servizi popolari come Facebook Lite, ...

WHATSApp VS CHATWATCH/ Arriva l’App che ti spia : rimossa dall'App Store - ma su Android... : WHATSAPP vs CHATWATCH: Arriva l’app che ti spia quando sei online e che capisce con chi hai chattato. Una nuova applicazione per “stalkerizzare” i propri contatti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:08:00 GMT)

WhatsApp beta porta novità per la funzione di cambio numero su Android : WhatsApp beta introduce qualche modifica per la funzione di cambio del numero di telefono: ora viene fornita la possibilità di avvisare automaticamente i contatti del cambiamento, scegliendone eventualmente solo alcuni specifici. L'articolo WhatsApp beta porta novità per la funzione di cambio numero su Android proviene da TuttoAndroid.

Sfondi Android : App per scaricarli : La cosa che più distingue Android da iOS è la profonda personalizzazione a livello estetico e funzionale che offre. Già senza permessi di root si può ottenere una homescreen dal look molto più accattivante. Questo anche grazie ai tanti sviluppatori e grafici che aggiungono e aggiornano costantemente nuovi launcher, icon pack e widget. In questo articolo, però, saranno mostrati le migliori app e i migliori siti per un altro importante componente ...

Il Samsung Galaxy Note 9 Appare su Geekbench con Android 8.1 Oreo : Il Samsung Galaxy Note 9 sta muovendo i primi passi verso l'esordio sul mercato e nelle scorse ore è apparso nel database di Geekbench con nome SM-N960U L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 appare su Geekbench con Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Camera NX è forse la migliore App Fotocamera per Android : Camera NX è forse la migliore app FotoCamera per Android basata sulla Google FotoCamera. Scaricate subito la nuova versione Scarica APK Camera NX versione 7.4 Rilasciata la nuova versione di Camera NX, forse l’applicazione fotoCamera migliore per Android, che con l’aggiornamento 7.4 si basata sulla Google FotoCamera 5.2 ed ovviamente riprende tante funzioni e ne […]

Play Store : sconti fino all’80% su App e giochi Android e sono ben 25 i titoli gratuiti : Ci sono ben 57 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno 25 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per iniziare la settimana che ci avvicina a Pasqua? L'articolo Play Store: sconti fino all’80% su app e giochi Android e sono ben 25 i titoli gratuiti proviene da TuttoAndroid.

Un malware si nasconde in alcune App Android per i QR Code : I ricercatori SophosLabs hanno scovato un nuovo malware all'interno di alcune applicazione per Android del Google Play Store: ora sono state rimosse, ma sono state scaricate da decine di migliaia di utenti. L'articolo Un malware si nasconde in alcune app Android per i QR Code proviene da TuttoAndroid.