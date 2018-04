Antonella Mosetti opinionista del Grande Fratello di Barbara D’Urso

DOMENICA LIVE REWIND/ La lettera di Asia Nuccetelli per la madre Antonella Mosetti : “Avevi ragione sul GF Vip” : DOMENICA LIVE REWIND, anticipazioni dell'a aprile: Barbara d’Urso in ferie per Pasqua, vincerà lo stesso la gara degli ascolti TV contro la rivale Cristina Parodi?(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 17:19:00 GMT)

Antonella Mosetti non ha litigato con Barbara d’Urso : le sue parole : Barbara d’Urso: Antonella Mosetti spiega il perché del like contro la conduttrice Il like messo da Antonella Mosetti in un post scritto da Damiano Faina contro Barbara d’Urso ha causato il caos durante la serata di ieri. Precisamente il comico ha caricato sul suo profilo Instagram una foto di lui con un sacco dell’immondizia e ha poi scritto nella didascalia dell’immagine che la conduttrice napoletana era la vergogna ...

AMEDEO BARBATO CONTRO BARBARA D'URSO/ Antonella Mosetti difende la conduttrice napoletana : AMEDEO BARBATO, ex Uomini e Donne, pubblica un lungo post su Facebook CONTRO BARBARA D'URSO e la scelta di ospitare Rosanna Magliulo, la signora della 'pelliccetta scambiata'(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:27:00 GMT)

Antonella Mosetti ‘incastrata’ da un like contro Barbara d’Urso : Barbara d’Urso nella bufera: Antonella Mosetti nei guai per un like? E’ appena finita una nuova puntata di Domenica Live. Una puntata davvero pregna di polemiche. Cosa è successo? Nelle prime due ore della trasmissione, Barbara d’Urso ha affrontato lo spinoso argomento del canna – gate scoppiato all’Isola dei Famosi qualche settimana fa. Tanti gli opinionisti invitati oggi in studio, tra i quali anche gli ultimi ...

Antonella Mosetti piange da Barbara d’Urso : rivelazione choc su Asia : Barbara d’Urso: Antonella Mosetti rivela il passato choc di Asia Nuccetelli Antonella Mosetti è stata intervistata insieme a sua figlia Asia Nuccetelli da Barbara d’Urso, rivelando anche cose sconcertanti sul passato di Asia e i suoi amori vissuti. L’ex ragazza de Non è la Rai si è addirittura commossa nel rivedere le immagini del matrimonio insieme al padre di Asia, Alessandro Nuccetelli, il quale ha voluto anche mandare un ...