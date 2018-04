Andare al supermercato portandosi i sacchetti bio da casa? Un parere ufficiale

agi

(Di giovedì 5 aprile 2018) Marcia indietro suibiodegradabili dei supermercati protagonisti a inizio anno di una bufera: non è obbligatorio acquistarli nel reparto ortofrutta, ma si possono anche portare da. A patto che “siano idonei a preservare la merce”. E l’esercizio commerciale non può “vietare tale facoltà”. E’ ildel Consiglio di Stato che rivede parzialmente la legge in vigore dal 2018, che recepisce una direttiva europea, riguardo l’obbligo di shopper biodegradabili e compostabili a pagamento messe a disposizione. Cosa stabilisce il Consiglio di Stato Secondo il Consiglio di Stato, “la borsa, per legge, è un bene avente un valore autonomo ed indipendente da quello della merce che è destinata a contenere, l’utilizzo e la circolazione delle borse in questione – in quanto beni ...