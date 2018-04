Ancora un omicidio a Londra | accoltellato 20enne

Omicidio Alessandro Neri - Ancora giallo a Pescara : si segue la pista della gelosia : ancora mistero sul delitto di Alessandro Neri , il 29enne trovato morto alla periferia di Pescara lo scorso 8 marzo. Dopo aver accantonato l'ipotesi del delitto per l'eredità familiare, si fa avanti la pista sentimentale ma nulla al momento è confermato. La mamma scrive al Papa: "Ti chiedo di intercedere e di aiutarmi: non più violenza nella mia famiglia".Continua a leggere

Mattarella : dopo 16 anni Ancora aperta ferita per omicidio Biagi : Roma – Mattarella ricorda Biagi 16 anni dopo il suo omicidio Roma – Nel giorno del 16° anni versario dell' omicidio Biagi , Sergio Mattarella , Presidente della...

“Era Ancora viva…”. Omicidio Cisterna : dettagli strazianti. La terribile morte di Alessia e Martina è stato uno choc. Quello che è uscito fuori sulla più piccola delle figlie di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo fa rabbrividire : Nuove pesanti rivelaziono, riguardanti la strage di Latina. Martina , la figlia più piccola di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo , non è morta nel sonno, come si era detto inizialmente, ha sentito tutto e si è accorta di Quello che stava accadendo in casa. Secondo Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto?, la piccola era sveglia quando suo padre si aggirava nell’appartamento di Cisterna di Latina armato e pronto a ...

OMICIDIO-SUICIDIO A GIUSSANO/ Ultime notizie - Monza : Ancora un dramma nato in famiglia : GIUSSANO , omicidio suicidio: Paina, 28enne sgozza mamma e nonna, poi si toglie la vita. Tragico episodio avvenuto in provincia di Monza : Alessandro "il baffo" e il suo difficile passato

Omicidio Alessandro Neri - il 29enne ucciso con due colpi di pistola. Ancora nessun indagato : Pescara - Due i colpi di pistola che, esplosi a distanza ravvicinata, hanno raggiunto Alessandro Neri , il 29enne di Spoltore trovato morto giovedì scorso in un canale alla periferia Sud di Pescara. Uno, mortale, alla testa e l'altro all'emitorace. Il primo proiettile è stato recuperato in sede autoptica chiarendo che l'arma usata è di piccolo calibro. Lo ha rivelato il comandante provinciale dei carabinieri di ...

Omicidio Pamela - nessuna risposta dalla seconda autopsia : Ancora incerte le cause della morte : ROMA- 'I primi esiti espletati dalla consulenza medico-legale non hanno consentito di acquisire risultati altamente significativi sul piano probatorio. Questo perché i resti del cadavere sono ...

‘Ndrangheta - “condannati per mafia ma Ancora stipendiati dall’Asp”. Tra loro anche il mandante dell’omicidio Fortugno : Condannati per reati gravissimi, anche di mafia, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, eppure ancora stipendiati dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Ricevono regolarmente il bonifico alla fine del mese, in alcuni casi da anni, anche se avrebbero dovuto essere licenziati. Tra i nomi che figurano nell’elenco, anche se per un periodo di un solo anno, c’è anche quello di Alessandro Marcianò, il caposala ...