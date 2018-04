Ancora tante offerte per l’Anniversario GearBest | Ecco quelle di oggi 5 Aprile

Pm Di Matteo : “Berlusconi Ancora decisivo nonostante sentenza Dell’Utri” : “nonostante in una sentenza definitiva ci sia scritto che Silvio Berlusconi ha mantenuto e rispettato almeno dal 1974 al 1992 quei patti stipulati con Cosa Nostra grazie all’intermediazione di Dell’Utri ancora oggi questa persona esercita un ruolo assolutamente importante e assume ruolo decisivi nella politica nazionale anche di stretta attualità”. Parola del sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo intervenendo al ...

Anna Tatangelo : "Gigi D'Alessio? La persona più importante della mia vita. La nostra storia è scritta col sangue. Io ci credo Ancora" : "Gigi è stato, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita". In una puntata del Maurizio Costanzo Show, che andrà in onda il 29 marzo in seconda serata, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo parleranno pubblicamente della fine della loro storia. I due saranno entrambi ospiti: il cantante in collegamento telefonico, l'ex compagna in studio. "Sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la ...

Nel Pd - nonostante tutto - c'è Ancora chi vuole dialogare con il M5s : Lo scontro interno al Partito democratico tra vecchia guardia renziana e non renziani, sta trovando in queste ore un nuovo terreno di scontro: l'aut aut dei grillini sulle presidenze di Camera e ...

“Il cordone era Ancora attaccato”. Una madre crudele. Si sveglia presto con dei dolori terribili alla pancia - poi partorisce di nascosto - ma quello che fa al piccolo non ha eguali. La spiegazione è ancor più sconcertante : Una gravidanza indesiderata che ha avuto il peggiore degli epiloghi. È quello che è accaduto a Camille Wasinger-Konrad una ragazza di 23 anni di Highlands Ranch, nello stato del Colorado (Usa). Oggi la giovane per la crudeltà del gesto che ha compiuto è stata arrestata dalla polizia con la terribile accusa di infanticidio. La dinamica dei fatti è completamente assurda e sintomo di una ignoranza profonda e di una non consapevolezza del ...

“Incredibile!”. Sabrina Salerno - 50 anni da bomba sexy. La cantante - emblema degli anni ’80 - compie gli anni ed è Ancora uno schianto : le foto parlano da sole : Ha venduto milioni di dischi esportando in tutto il mondo la dance italiana ed tutti la ricordano come sex symbol emblema degli anni Ottanta. Sabrina Salerno compie 50 anni, senza aver perso un solo briciolo del suo fascino e sex appeal. Dalle classifiche a Sanremo, passando per il cinema e la televisione, la Salerno ha segnato un decennio della nostra cultura pop. Dopo essersi fatta notare come showgirl in trasmissioni televisive come ...

Masterplan - nonostante le garanzie Ancora senza fondi : L'Aquila - "Il Masterplan è ancora senza fondi disponibili nonostante le garanzie e le promesse fatte dal presidente della Regione. D'Alfonso dopo aver promesso in questo mese di campagna elettorale finanziamenti per un ammontare di 3 miliardi e 121 milioni di euro oggi scopriamo la realtà dei fatti e come anche il Masterplan per l'Abruzzo, fino adesso, sia solo un castello di carte costruito su una montagna di ...

“Ecco cosa dovete fare alle donne”. La violenta aggressione - poi l’inquietante messaggio lanciato in diretta sui social - Ancora sporco di sangue. Immagini che hanno fatto rabbrividire gli utenti : Un massacro atroce, terribile, portato avanti con una violenza inaudita. Poi, come niente fosse, ha acceso il pc e ha parlato in diretta di quello che aveva fatto, spiegando i motivi, se così si possono chiamare, di una follia così atroce con una freddezza disarmante. Una storia che arriva dalla Germani, raccontata sulle pagine del Sun, e che ha colpito i social di tutto il mondo. I fatti risalgono allo scorso venerdì, quando ...

Autonomia : Ciambetti - firma pre- intesa importante ma strada Ancora lunga : Venezia, 28 feb. (AdnKronos) – ‘L’Autonomia non si acquista, ma si conquista giorno dopo giorno: non dimentichiamo che sono stati necessari 70 anni per iniziare a dare concretezza e nuovo impulso a quanto era già stato delineato dalla Costituzione all’articolo 5″. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti esprime così la sua ‘soddisfazione per la sottoscrizione della pre-intesa con il ...

