Anche se è amore non si vede con Ficarra e Picone su Canale 5

Valeria Marini : «Mi mAncherà fare l’amore» : Valeria Marini, 50 anni, è pronta per una nuova «avventura stellare». La racconta in treno da Roma a Milano, dove l’aspetta un aereo che la condurrà in Honduras. A più di 50 giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi – edizione numero 13 – sbarcherà a sorpresa come «inviata speciale». I naufraghi, però, la crederanno concorrente. Lei da veterana del reality (ha già partecipato come concorrente e come guest star nel ...

“Con Rosa… basta ho deciso”. Pietro Tartaglione : un ultimatum da pelle d’oca. Da quando la Perrotta è all’Isola dei Famosi le cose con il suo amore sono cambiate. Quello che ha visto in tv ha colpito l’ex corteggiatore e dopo tira fuori Anche un altarino : “Poi hanno bloccato il suo profilo” : Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a Uomini e Donne, poi la decisione di prendere parte all’Isola dei Famosi le ha permesso di tirare fuori anche il carattere. Non a caso l’ex tronista è al telvoto insieme ad Alessia Mancini e Simone Barbato, è evidente che per i naufraghi rimasti in gara rappresenta un pericolo. La bella naufraga se dovesse uscirà al suo rientro troverà una situazione che forse la stupirà un po’ e al centro ...

Festa delle Donne : Anche Cappuccetto Rosso ti ricorda che la violenza non è amore : Protagoniste sono le fiabe trasposte nel mondo di oggi, con delle eroine determinate e capaci di dire no. Come Cappuccetto Rosso ad esempio: cosa farebbe oggi davanti al lupo? Come hai visto nel ...

Anche senza di te - quando l'amore si scontra con l'ansia : Una nota va al finale, pieno di commozione, che unisce le immagini del mare di Taranto alla voce di Mietta che interpreta, fino ai titoli di coda, Il mondo di Jimmy Fontana . Sinossi Cosa fare quando ...

Anche senza di te - quando l’amore si scontra con l’ansia : ROMA – Una donna, tre uomini. In mezzo paure, ansie ma Anche tanto coraggio. Sono gli ingredienti di Anche senza di te, il film di Francesco Bonelli al cinema dall’8 marzo distribuito da Sun Film Group. Protagonisti Myriam Catania, Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore e con la partecipazione di Alessio Sakara. Una commedia romantica e divertente […]

MATTEO BRANCIAMORE/ È Andrea nel film 'Anche senza di te' : con Nicolas Vaporidis creata una casa di produzione : MATTEO BRANCIAMORE interpreta Andrea nel film 'Anche senza di te' , al cinema dall'8 marzo. In esso si trova in competizione per la stessa donna con l'amico Nicolas Vaporidis.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:05:00 GMT)

La truffa dell'amore finanzia Anche l'Isis : Finalmente l'amore perfetto. Seducente, rassicurante, stimolante. Mai nella realtà ci siamo sentiti così capiti, così complici, così affiatati come in quelle chat serali. «Buonanotte tesoro» diventa il messaggio con cui chiudiamo le nostre giornate e non c'è nulla di più reale e sentito, tanto che non possiamo più farne a meno. Peccato sia tutta una truffa. Ben confezionata. Ma noi, che sembriamo mettere il ...

Marco D'Amore dopo Gomorra/ “La morte di Ciro di Marzio? L'ho voluta Anche io” : Marco D'Amore, l'ex Ciro di Marzio della serie di successo Sky, Gomorra, si candida a traghettatore di Sanremo e di un programma di intrattenimento in prima serata(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:11:00 GMT)

L'amore si trova Anche nelle piccole cose. Questi 22 disegni sono il regalo più bello di un marito alla moglie e ai figli : Da anni, l'artista Curtis Wiklund disegna i momenti – grandi e piccoli – della vita quotidiana condivisa con la moglie, Jordin, e i loro due figli Casen e Hayden.I Wiklund, che vivono nel sudest del Michigan, sono sposati da otto anni e avranno una bambina a marzo. La lieta notizia è arrivata dopo un periodo particolarmente devastante per la coppia, che negli ultimi due anni ha subìto due aborti spontanei. (dovremmo ...

San Valentino - l’amore è Anche quello di un vedovo che piange : “Basta banalità - ecco cos’è davvero l’amore” : Una mano rugosa con due fedi nello stesso dito, un bagno dove restano ancora due spazzolini, una casa silenziosa dai mobili antichi – una pendola, un crocifisso – dove un anziano si aggira, sfiorando i vestiti di una donna che non c’è più, le sue foto, i piccoli aerei di carta che lei faceva. Si chiama “Nexus- Una storia d’amore”, ed è il video che il film maker quarantenne Michele Pastrello ha realizzato per San Valentino, in contrasto ...

Dopo Monte Anche Moser riceve il tapiro d'oro. Ignazio : "Amore mi hai fatto cornuto?" : Dopo il tapiro a Francesco Monte, consegnato proprio sotto casa di Cecilia Rodriguez , anche Ignazio Moser ha ricevuto una bella sorpresa dall'inviato di Striscia la Notizia . Ieri sera, infatti, è ...

Auguri buon San Valentino 2018 : immagini e frasi d’amore Anche divertenti per la Festa degli Innamorati il 14 febbraio : I migliori Auguri di buon San Valentino 2018 in frasi e immagini da condividere con la propria dolce metà sono serviti in questo articolo. La ricorrenza della Festa degli Innamorati, anche per quest'anno, sarà un concentrato di cuori e abbracci e sentimenti sinceri ma per chi vuole festeggiare l'evento in modo originale, non mancheranno battute divertenti e ironiche. Tutto questo per dire che la selezione qui presente accontenta proprio tutti, ...

BELEN RODRIGUEZ / San Valentino d'amore insieme al suo Andrea Iannone : lo seguirà Anche in Thailandia? : BELEN RODRIGUEZ trascorrerà il giorno di San Valentino in Thailandia insieme a Santiago e Andrea Iannone. seguirà il pilota della MotoGp anche in Thailandia?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 03:17:00 GMT)