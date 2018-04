Anche OnePlus 6 dovrebbe usare le gesture per la navigazione

Potentissimo OnePlus 6 Anche con 6 GB di RAM : primo confronto con Galaxy S9 : Manca ancora un po' di tempo alla presentazione ufficiale del nuovo OnePlus 6, visto che con ogni probabilità la presentazione del nuovo smartphone Android si terrà tra aprile e giugno, eppure in questi giorni stanno già venendo alla luce alcune informazioni molto interessanti sul gioiellino. Vedere per credere quanto trapelato oggi 26 marzo, con la presunta apparizione del device su GeekBench ed il primo confronto a distanza con un top di gamma ...

OnePlus 6 super veloce in tutto - Anche in LTE : supporto alla Categoria 16 : Pare che OnePlus 6 volerà grazie ad LTE di Categoria 16, cioè la capacità di raggiungere i 1000 Mbps qualora l'infrastruttura dell'operatore dovesse consentirlo

OnePlus - sugli accessori si cambia : disponibilità Anche per i prodotti fuori listino : Ascoltando le lamentele dei propri clienti, l'azienda cinese ha rivisto la propria posizione e ha rimesso in vendita alcuni accessori per OnePlus 5