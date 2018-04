Amstel Gold Race 2018 | percorso | altimetria e diretta tv

Blastingnews

(Di giovedì 5 aprile 2018) Dopo aver assistito al Giro delle Fiandre, vinto da Niki Terpstra, avremo modo di goderci la Parigi-Roubaix nel weekend VIDEO, dopodiché tocchera' al trittico delle Ardenne. Ci si spostera' nella provincia del Limburgo, in Olanda, per l’. L’appuntamento con la 53ª edizione sara' fissato per domenica 15 aprile. L’anno scorse vinse #Philippe Gilbert, alla sua quarta affermazione in questa corsa di #Ciclismo. Il belga del team Quick-Step Floors, provera' a calare il pokerissimo, che gli permetterebbe di eguagliare il record di Jan Raas. Sul podio della passata edizione salirono anche Michał Kwiatkowski e Michael Albasini. Il migliore degli italiani al traguardo fu Sonny Colbrelli, che si classificò al 9° posto. Enrico Gasparotto è stato l’ultimo vincitore, nel 2016. In attesa di scoprire chi vincera' la classica della birra, vediamo più nel dettaglio il ...