Amici vs Ballando | parte la sfida | Maria lancia una frecciata a Milly Carlucci

Ascolti : C’è posta per te supera Ballando con le stelle di 7 punti - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 10 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 10 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata l’ottava puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi, ottiene 5,5 milioni di spettatori (27,55% di […] L'articolo Ascolti: C’è posta per te supera Ballando con le stelle di 7 punti, i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip ...