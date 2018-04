Amici | parte il Serale con Heather Parisi e la Ventura Maria De Filippi preoccupata

Amici vs Ballando - parte la sfida : Maria lancia una frecciata a Milly Carlucci : A poche ore dalla "battaglia campale", ovvero quella che vedrà scontrarsi "Ballando con le Stelle" su Rai 1 con la puntata d'esordio di "Amici" su Canale 5, si prepara il campo. Se Milly, padrona di casa del...

Il 7 aprile parte il serale di Amici! Ecco le ultime novità di questa edizione! Video : Sabato 7 aprile alle 21.30 su Canale 5 parte ufficialmente la prima serata del serale di Amici, programma che quest'anno ci ha gia' riservato numerose sorprese nella fascia del daytime e che nel serale esplodera' per novita' e contenuti. Da qualche giorno sono state formate le squadre: rimangono invariati i colori dei due team. Bianchi e blu sono pronti a sfidarsi tra prove di canto e ballo. Cambio di rotta rispetto ai nomi del contenitore ...

Addio Fabrizio Frizzi - il saluto di Amici e colleghi 'Era la parte migliore di noi' : Moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo sono venuti a dare l'ultimo saluto all'amico e collega. Tra i primi ad arrivare i fratelli Rosario e Beppe Fiorello, Flavio Insinna, il direttore ...

Come partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 con Radio 105 : il gioco per assistere alla diretta : Come partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi 2018? Con la nuova fase alle porte, tanti sono i fan di Amici 17 che ci chiedono Come partecipare al serale del programma ed assistere Come pubblico alle puntate del talent show che andranno in onda in diretta il sabato sera su Canale 5 dal prossimo 7 aprile. Le maglie verdi sono ancora da assegnare e nessuno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi ha al momento raggiunto il ...

Einar contro Irama ad Amici 2018 - Salutalo da parte mia VS Un giorno in più : video dalla sfida a squadre del 10 marzo : La puntata di Amici 2018 di sabato 10 marzo si apre con Le Vibrazioni che presentano il brano Così Sbagliato, dal Festival di Sanremo. Dopo la sigla dei professionisti, la maestra Alessandra Celentano interroga la ballerina Valentina, che riceve un 6 e mezzo di voto, poi passa a Sephora e Bryan per alcune domande random. Inizia la nuova sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi: il team del Ferro contro il team del Fuoco per la salvezza ...

Amici 17/ Diretta pomeridiano : pubblico furioso - nessun ammesso al serale che parte il 7 aprile : AMICI 17, anticipazioni e Diretta pomeridiano 3 marzo: Einar, messo sotto pressione da Rudy Zerbi, affronta la sua sfida contro uno fidante scelto dall'insegnante. Resterà nella scuola?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:30:00 GMT)

Amici 17/ Video - Luca Tommassini incontra i ragazzi : "Sono dalla vostra parte" : AMICI 17, verso il serale: nessun allievo ha conquistato i favori ella commissione. Chi sarà il primo allievo ad accedere alla fase più importante del programma?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:38:00 GMT)

CRISTIANA CAPOTONDI/ Video : "Sto dalla parte di Brizzi - difendo sempre gli Amici" (Che fuori tempo che fa) : Video, CRISTIANA CAPOTONDI a Che fuori tempo che fa dirà la sua sull'aspro dibattito avuto con la collega Asia Argento, dovuto al regista Fabio Brizzi. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:57:00 GMT)

Luca Tommassini farà parte di Amici di Maria De Filippi : Enfant prodige del mondo dello spettacolo, Tommassini nasce a Roma il 14 febbraio 1970, si diploma in danza classica al Balletto di Roma, si trasferisce negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio ...

Luca Tommassini farà parte di Amici di Maria De Filippi : Allusioni, gossip, anticipazioni e ora l'ufficialità: Maria De Filippi, oggi pomeriggio, durante la diretta di 'Amici', ha annunciato l'ingresso di Luca Tommassini nel talent in qualità di direttore artistico. Ballerino e coreografo, artista eclettico, Tommassini nello spettacolo si è cimentato in diversi ruoli e in diversi ambiti: musica, tv, cinema, moda, teatro e pubblicità.Per il cinema ha firmato le coreografie ...

Testo e audio di Salutalo da parte mia di Einar - un nuovo inedito ad Amici di Maria De Filippi : Salutalo da parte mia di Einar è tra i nuovi inediti presentati ad Amici di Maria De Filippi, nel corso dell'edizione numero 17 in onda adesso su Canale 5. Prima della fase serale, i ragazzi di Amici 17 sono chiamati a sostenere sfide a squadre. Quest'anno le squadre sono due: il ferro contro il fuoco. Tra i cantanti più apprezzati del talent show c'è il talentuoso Einar che, di puntata in puntata, sembra essere intenzionato a conquistare una ...